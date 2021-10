Será finalmente mañana miércoles 6 de octubre a partir de las 9.30 horas cuando Rojo tendrá que explicar por qué no ha querido o no ha sido capaz de organizar una Feria Taurina.

Mañana se celebra la Comisión de Transparencia sobre la cancelación de la Feria Taurina

Será finalmente mañana miércoles 6 de octubre a partir de las 9.30 horas cuando Rojo tendrá que explicar por qué no ha querido o no ha sido capaz de organizar una Feria Taurina toda vez que siempre ha prometido en sus declaraciones públicas que se celebraría.

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, solicitó el pasado 31 de agosto durante la Junta de Portavoces la inclusión de un punto en el orden del día del pasado pleno del 3 de septiembre, a lo que Alberto Rojo se negó por no considerarlo importante alegando que no era “ni pertinente ni urgente”. Desde entonces, Rojo ha callado y no ha explicado a los vecinos de Guadalajara cuáles fueron los pasos seguidos para tratar de organizar la Feria de este año.

Por ello, se decidió acudir a la solicitud de la Comisión de Transparencia a la que no puede negarse.

Ante una decisión tan importante para el Grupo Popular, Carnicero considera que el alcalde y el gobierno municipal “debe ser transparente siempre y no esconderse, pero eso parece ser que al señor Rojo, como ya le reprendió el Defensor del Pueblo, le cuesta”. Desde el Grupo Popular confían en que mañana miércoles, al fin, se despejen las dudas acerca de lo que ocurrió para que el gobierno socialista tomara tan tajante decisión, contraria además a todas las declaraciones públicas anteriores de Alberto Rojo.