Más actividades en familia para los barrios en septiembre

Una apuesta del Gobierno municipal, y concretamente de la Concejalía de Festejos, “por seguir ayudando a los sectores que se han visto más perjudicados por la pandemia, y que se adecúa a la situación sanitaria que tenemos. Por eso, y porque creemos firmemente que en Guadalajara ya se acabó el tener barrios de primera y barrios de segunda”, ha señalado la concejala de Festejos, Sara Simón, durante su presentación.

‘Disfrutando del barrio’ llega como colofón a un verano repleto de actividades, en las primeras semanas del mes de septiembre, “y aprovechando también la festividad de nuestra patrona”, ha señalado la concejala.

“Estamos programando otras actividades y no hemos querido hacer lo que han hecho otras ciudades porque entendemos que no tiene ningún sentido. No compraríamos hacer algo distinto y llamarle ferias. Las ferias son lo que son y este año no hay porque la normativa sanitaria nos impide desarrollar los actos propios de las Ferias”, ha sentenciado.

“Disfrutando del barrio’, que consta de dos programas diferentes, ‘Aventura en tu barrio’ y ‘Tributo en tu barrio’, recoge la filosofía de este Gobierno municipal que es, que la cultura, que toda la actividad municipal llegue a todos los rincones, a todos los barrios y a todas las familias de Guadalajara”.

Así, desde el pasado mes de mayo, ha recordado la concejala de Festejos, el Ayuntamiento de Guadalajara ha estado programando actividades de todo tipo y para todos los públicos: ‘Primavera encuentada’; ‘Esta noche toca…,’ ‘Noches de luz y fuego’, ‘Guadalajara Vive en sus plazas’, ‘Veranos culturales’, ‘Guadapop, ‘Titiriguada’ y con esta nueva acción, “son cerca de 300 los espectáculos, con una inversión cercana al millón de euros”, ha indicado.

Programación

Así, del 3 al 11 de septiembre, ‘Aventura en tu barrio’ trae parques infantiles tematizados, en horarios de 17:30 a 20:30 horas, a los parques del Alamín; Las Lomas; Adoratrices, Escritores; Pistas polideportivas de Casas del Rey; Plaza de Los Manantiales; pista polideportiva de Las Ramblas y parque de La Chopera; parque de la Amistad y Barrio Balconcillo; Bulevar del Alto Tajo; Barranco del Alamín y Bulevard Clara Campoamor, y Bulevar Entrepeñas y Parque de La Concordia.

En cuanto a ‘Tributo en tu barrio’ traerá música de todos los tiempos y gustos, desde canción española, pasando por Camilo Sesto; Extremoduro; Estopa; El Barrio; Mecano, o Ana Belén, Víctor Manuel y Serrat, en horario entre las 20:30 y las 21:00 horas.