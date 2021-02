No habrá Comisión de Investigación sobre las obras de la Ribera del Henares

El portavoz de Aike, Jorge Riendas, argumentaba su moción señalando que estas obras había supuesto un daño medioambiental para el ecosistema del henares, y que más allá de la consideración de que "ha quedado bonito", había que conocer a fondo porque se gastó más de un millón de euros en las mismas y recordaba que la zona ya se ha inundado en varias ocasiones "porque los río crecen".

Desde el PP, el portavoz Jaime Carnicero, que tildaba a Riendas de "telonero segundo del PSOE", señalaba que no había habido nada irregular y que la pretendida comisión no era sino "un teatrito, como lo fue la del Mercado de Abastos, donde se busca atizar al adversario, pero luego no se asumen las resoluciones judiciales", dijo recordando que la Fiscalía resolvió que no hubo ilegalidad en la apertura del Mercado. Carnicero señaló que habría que continuar la obra hasta Manatiales, como estaba previsto.

Desde Vox, su portavoz, Antonio de Miguel, mostraba su total rechazo a la Comisión, señalando que el parque del río no ha supuesto ninguna agresión a un ecosistema fluvial, que dijo conocer desde niño, ni a su avifauna, al tiempo que tildo de "coletas" a quienes se niegan a cualquier intervención en el medio natural "sin conocerlo", afirmando después que "los ecosistemas no se regulan solos". De Miguel reconocía que la zona se ha inundado, pero no ha pasado nada "ahí siguen los miradores, las farolas o los columpios".

Israel Marco fue quien desde Ciudadanos anunció el voto en contra para crear esta Comisión, argumentando que han revisado todo el expediente y "no hay ningún informe técnico que apunte la existencia de irregularidades". Sí que ofreció a Aike, la posibilidad de convertir su petición de Comisión de Investigación, "que es costosa en tiempo", en una sesión de la Comisión de Transparencia que él mismo preside, para poder analizar todo el expediente.

Desde el PSOE, la portavoz Sara Simón, apuntó que si existen informes técnico desfavorables y en concreto citó uno de los técnicos de la Junta de Comunidades, que advertía de que no eran viables ciertas actuaciones, entre ellas asfaltar las sendas. Además acusó al anterior alcalde, Antonio Román, de mentir, por haber dicho que no había informes en contra.

El propio alcalde, Alberto Rojo, intervino en este punto para afear al portavoz de Vox, Antonio de Miguel, que utilizara el calificativo de "Ecologeta", para quienes trabajan y han trabajado en la defensa del medio Ambiente.

El portavoz de Unidas Podemos-IU, José Morales, también votó a favor de esta Comisión de Investigación, y reseñaba un daño ambiental de esta actuación sobre el Río Henares.