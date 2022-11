Nuevo espacio en Guadalajara para pacientes de cáncer y familiares

“Este nuevo espacio de la Asociación Española Contra el Cáncer nos permite llegar a más personas dando a conocer lo que hacemos, para que nadie que nos pueda necesitar en Guadalajara desconozca que estamos aquí para ayudarle. Casi 1.500 personas reciben un diagnóstico de cáncer cada año en Guadalajara y 4.372 personas conviven con la enfermedad, por ello nuestra misión es acompañarlos, tanto a ellos como a sus familiares en todas las fases de la enfermedad, para garantizar una atención integral y continuada que les permita tener la mejor calidad de vida posible.” afirmó Ramón Reyes, presidente de la Asociación.



Por otro lado, Carmen Heredia, presidenta de la Asociación en Guadalajara trasladó señaló que “Este cambio y este nuevo espacio supone un antes y un después para nuestra organización en Guadalajara, ya que, esta nueva etapa nos permitirá mejorar la atención a los pacientes con cáncer y sus familiares, mejorando la accesibilidad y transformándonos en un punto de encuentro entre pacientes, familias, profesionales y voluntariado. Continuaremos ofreciendo nuestros servicios para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer, nuestra prioridad”



La sociedad y los pacientes con cáncer han sufrido una profunda transformación en los últimos años, apareciendo nuevas necesidades. Por esta razón, la Asociación Española Contra el Cáncer en Guadalajara ha dado un paso adelante y ha inaugurado un nuevo espacio para las personas con cáncer y sus familiares. A través de la nueva sede se pondrá la mirada en la persona, creando comunidad para acompañarlas durante todo el proceso de la enfermedad.



La nueva localización en el Avenida Santa María Micaela permitirá a la Asociación ser más accesible, pudiendo atender con mayor facilidad a las personas que lo necesiten, independientemente de su situación física o social. De esta forma, la Asociación romperá barreras arquitectónicas y contribuirá a desestigmatizar el cáncer debido a su nuevo diseño diáfano y a su céntrica localización.



Este nuevo espacio permitirá a la Asociación continuar ofreciendo sus servicios y proporcionando una atención integral, cubriendo las necesidades de las personas y poniendo a su disposición los avances de las nuevas tecnologías para que ninguna persona con cáncer se sienta sola, desatendida o desinformada.



La Asociación en Guadalajara continuará acompañando y escuchando a través de su servicio de apoyo psicológico, guiarán a las personas con su atención social y ayudarán al paciente y al familiar a través de la orientación sanitaria. Todo ello, para mejorar la calidad de vida de los pacientes en todas las etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el duelo o supervivencia.



Además, esta nueva sede permitirá al voluntario tener un espacio de formación y de escucha activa con el paciente y profesionales, pudiendo empoderarse en su labor directa con las personas con cáncer.



En Guadalajara hubo 1.445 nuevos casos de cáncer a lo largo del 2021, siendo el cáncer colorrectal el más diagnosticado en toda Castilla-La Mancha. En cuanto a mortalidad, el cáncer de pulmón se posiciona el primero en la comunidad autónoma con mayor número de muertes atribuibles a este tumor.



El cáncer agrava las desigualdades sociosanitarias de los pacientes y los familiares, porque “el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer” así lo refleja la Asociación a través de su último informe sobre el impacto del cáncer en España. Y es que, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de prevenir y detectar el cáncer, no tienen garantizada una atención integral y continuada que cubra todas las necesidades cuando les es diagnosticada la enfermedad y no todos los cánceres se investigan lo suficiente.



Aterrizando esta realidad en el territorio, en 2021, en Castilla-La Mancha se diagnosticaron 1.296 nuevos casos de cáncer en personas que se encontraban en situación laboral de riesgo ya que, estaba en paro, eran autónomos o su sueldo se encontraba por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Hay que tener en cuenta que, el cáncer provoca al 41% de las familias un gasto directo o indirecto superior a los 10.000 euros durante la enfermedad, siendo en ocasiones inasumible.



Ante la situación, la Asociación responde, ofreciendo sus servicios a cualquier persona con cáncer, familiares o simplemente con dudas vinculadas a esta enfermedad a través de su teléfono gratuito 900 100 036. Además, está presente en sus 52 sedes provinciales, entre ellas, Guadalajara, quienes atienden y apoyan a los pacientes y familiares de manera cercana y profesional.