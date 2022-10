Pablo Bellido: “Guadalajara con Alberto Rojo está mejor ya que cuenta con más ayudas"

Durante estos tres años y medio, el Ayuntamiento de la capital, “no se ha apartado ni un ápice de cumplir con sus compromisos”, a pesar de que se ha tenido que enfrentar a la mayor crisis que ha sacudido a este país y a esta provincia como fue la provocada por el COVID19 o, como la que actualmente está provocando el alza de los precios derivada de la Guerra en Ucrania. Bellido ha apuntado que la cantidad de recursos económicos destinados a apoyar a las familias, autónomos y empresas “ha sido impresionante” para paliar las consecuencias, en especial, de la citada pandemia.

El dirigente socialista también ha puesto en valor la mejora que ha experimentado la ciudad en todas sus áreas. Desde el plano económico con la llegada de nuevas empresas; como en materia sanitaria, educativa, cultura o deporte. También es especialmente sensible el cambio en las infraestructuras de los barrios, así como en materia de servicios sociales o igualdad. “Buscar la cooperación entre administraciones trae más inversiones y progreso a Guadalajara”, ha asegurado Bellido que, además, ha añadido que “hemos pasado de una ciudad triste y desanimada que era cuando gobernaba el PP; a una ciudad activa y alegre que se comporta como una verdadera capital de provincia”.

Despegue económico de Guadalajara

En la misma línea se manifestaba la secretaria de la Agrupación Local de Guadalajara y teniente de alcalde del Ayuntamiento, Sara Simón, que puso especial hincapié en indicar que el proyecto de transformación de la capital “ya está en marcha y que contribuye con firmeza a que deje de ser una simple ciudad dormitorio porque Guadalajara es mucho más y su gente se merece más”. Simón destacó que con la llegada del actual equipo de Gobierno se han desbloqueado proyectos empresariales que han permitido el desarrollo de polígonos industriales que contribuirán a la llegada de empresas multinacionales importantes “que van a generar en el horizonte de dos años, 3.000 puestos de trabajo”.

La secretaria local quiso poner el acento en el apartado económico de la gestión municipal donde, “se ha reorganizado la Hacienda municipal, reduciendo de manera moderada y responsable la presión fiscal a la clase media, pidiendo un mayor esfuerzo a los patrimonios más elevados”. Simón, además, puso en valor como el presupuesto en materia social había crecido en dos millones de euros para “ayudar a quienes necesitan una nueva oportunidad”, añadiendo que “el Ayuntamiento invierte en momentos difíciles, sin decidir un solo recorte”.

Esta política es posible gracias al despegue económico de la ciudad con la llegada de cuatro empresas multinacionales a los polígonos de Guadalajara como El Ruiseñor y del Henares. Este empuje, además, se pone de manifiesto en la recaudación del ICIO – Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-. En 2019, el Ayuntamiento ingresó dos millones de euros por este concepto, mientras que en 2022 se elevó a cuatro mientras que en 2023 se prevé que se incremente hasta los ocho. Todo ello, a pesar de existir importantes bonificaciones para las empresas que se instalen en Guadalajara.

Pablo Bellido, por otro lado, quiso recordar como el anterior alcalde de la ciudad, Antonio Román, utilizó al Ayuntamiento capitalino para escenificar sus enfrentamientos con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Valgan como ejemplo las trabas que se pusieron en el desarrollo del proyecto del aparcamiento del Hospital Universitario o con la puesta en marcha del servicio de autobuses del Plan Astra impidiendo que pudieran desarrollar su actividad de forma óptima. Situación que se contrapone con la que existe actualmente donde, “Alberto Rojo pone la capital al servicio del proyecto común que es la provincia”.

El secretario provincial del PSOE, también tuvo palabras para la oposición, especialmente hacia las descalificaciones que utilizaron durante el debate. “Si no queremos que haya fractura social, no podemos llevar a las instituciones discursos de enfrentamiento”, ha apuntado incidiendo además en el hecho de que “la ultraderecha y la derecha radical del PP están sin referentes políticos y esto se traduce en nerviosismo”. Sí quiso aplaudir el trabajo de los otros partidos de la oposición “que no es destructiva y presenta proyectos” a los que pidió que, “si no quieren volver atrás, se preocupen de apoyar las iniciativas actuales”.

Sara Simón ha lamentado por su parte “la ausencia de alternativa” ya que ha remarcado que “tenemos una oposición centrada únicamente en el ataque y el insulto o en propuestas que, claramente, no son realistas”. La secretaria local, además, calificó de “preocupante” ver como el principal partido de la oposición “no tiene nada que ofrecer a Guadalajara, sigue instalado en el no y en las descalificaciones”.

A modo de conclusión, Pablo Bellido ha subrayado que “Guadalajara con Alberto Rojo está mejor ya que cuenta con más ayudas, paga menos impuestos que con el PP, así como tiene más y mejor futuro”; a lo que ha añadido que la gestión del equipo de Gobierno que conforman PSOE y Ciudadanos, “es admirable”.