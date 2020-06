Para Unidas Podemos el gobierno municipal "mejora con límites"

El concejal José Morales expresa que hay algunos cambios a mejor en cuanto a la gestión municipal con respecto a anteriores mandatos de la ciudad, como la creación de planes de empleo, “por primera vez hay un plan de empleo con gestión directa desde el ayuntamiento, con una cantidad significativas de personas a las que se va contratar, aunque en la convocatoria inicial no tenia interiorizada la perspectiva feminista, ofertando casi sólo puestos masculinizados”.



Por otra parte, también han destacado desde UNIDAS PODEMOS IU un seguimiento más estricto de las contratas y de los pliegos de condiciones de los servicios privatizados, aunque José morales apostillaba “Todavía quedan cosas que mejorar, como ejemplo se acordó que la ciudad de Guadalajara no quería glifosatos o herbicidas de amplio espectro, pero las contratas siguen usándolos por que les sale mas barato y al privatizar servicios se pierde el control efectivo del día a día”.



En cuanto a la participación ciudadana afirman que ha mejorado, porque que era difícil no hacerlo mejor, cuando el equipo anterior del PP llevaba dos años sin convocar los consejos de participación. “El gobierno no convoco el consejo de igualdad antes del 8 de marzo, una fecha que está en el calendario feminista desde hace más de un siglo y que no puede pillarnos de improviso”.



EOtra cosa que no gusta a José Morales es que “este es el partido socialista de Page, de mucho toro y muy poca aconfesionalidad, un partido socialista del que no se espera que sea transformador en las dinámicas en cuanto a dar un mayor peso a la remunicipalización de servicios”.