Todas aquellas personas que traigan un kilo de alimentos no perecederos podrán deslizarse por el tobogán o patinar gratis martes, miércoles y jueves en horario de 12.00 a 21.00 horas.

Patina gratis sobre hielo, siendo solidario

Desde este martes hasta el jueves deslizarse en el togobán gigante o patinar en la pista de hielo del Mercado de Abastos, en la Ciudad de la Navidad, será gratis para todas aquellas personas que traigan, como mínimo, un kilo de alimentos no perecederos que serán destinados al Banco de Alimentos de Guadalajara.

Así lo indicó la concejala de Festejos, Sara Simón Alcorlo, quien recordó, no obstante, la importancia de “ser solidarios todo el año. Hay que ser conscientes de que hay familias que siguen atravesando momentos muy complicados y, en estas fechas tan especiales, hay que echar una mano desde nuestras posibilidades”.

Puede participarse en esta propuesta de ocio solidario y gratuito todos los interesados este martes, mañana miércoles, 18 y el jueves, 19 de diciembre, en horario de 12.00 a 21.00 horas. No obstante, tal y como recordó Simón, “que sepa toda la ciudad que también se puede venir hasta aquí a dar alimentos sin necesidad de ponerse los patines”.

Por su parte, la presidenta del Banco de Alimentos de Guadalajara, Carmen Hombrados, agradeció este tipo de iniciativas solidarias al Ayuntamiento e indicó que, en estos momentos, los dos productos que resultan más necesarios son “el aceite y la harina, que son los que menos se dan”. No obstante, agregó, cualquier tipo de producto no perecedero será igualmente bienvenido “porque para nosotros un kilo de pasta o de azúcar no significa nada, pero para muchas familias es muy importante”.