PP y Vox piden un pleno extraordinario para analizar la gestión en el temporal Filomena

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto al portavoz de Vox, Antonio de Miguel, para explicar la solicitud registrada en el día de hoy para la celebración de un pleno extraordinario.

Jaime Carnicero ha afirmado que esta “nueva crisis ha vuelto a poner de manifiesto “la falta de liderazgo e iniciativa” de Alberto Rojo al frente del Ayuntamiento de Guadalajara. “Consideramos especialmente grave las manifestaciones que ha ido realizando Rojo durante el temporal tendentes a confundir a la ciudadanía como por ejemplo cuando manifestó el 11 de enero que la ciudad estaba transitable de punta a punta y que el miércoles se habría actuado en todas y cada una de las calles”. “Debe aclarar si la finalidad era el engaño o, peor aún, el desconocimiento de la situación real de la ciudad que gobierna”, ha añadido Carnicero.

“Rojo se esconde y no quiere dar la cara, no como otros alcaldes que ‘motu proprio’ han decidido comparecer en el pleno para dar las explicaciones oportunas de la situación durante esos días”, ha dicho Carnicero quien ha incidido en la “necesidad” de que “el alcalde dé explicaciones sobre lo que se ha visto como ausencia de gestión absoluta y falta de iniciativa por parte de Rojo”. Ante situaciones excepcionales como esta, “se necesitan políticos con altura de miras, que se pongan al frente y cojan el timón, y no un alcalde que ha estado escondido en casa y que tan solo se movió en los peores días del temporal de su casa a la sede de la Policía”.

Desde el Grupo Popular se considera “imprescindible” hacer una valoración política de los protocolos activados y aplicados y de la toma de decisiones que adoptó el equipo de gobierno para que los vecinos de Guadalajara conozcan con la máxima transparencia el proceso de planificación y de previsión realizado durante la borrasca.

Previo al inicio de la rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha querido trasladar su pésame y el de su grupo al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el reciente fallecimiento de su madre.

“Es necesario que los vecinos conozcan con la máxima transparencia lo ocurrido”

Por su parte el portavoz del Grupo VOX, Antonio de Miguel, ha argumentado la necesidad de la celebración de un pleno extraordinario porque, a juicio del Grupo Municipal VOX, “el socialista Alberto Rojo fue incapaz de reunir ni de consensuar con el resto de grupos políticos de la oposición ni una sola medida, ni una sola propuesta, ni una sola solución ante esta grave crisis meteorológica. Presume Alberto Rojo de dirigir un gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara de acción y con actitud dialogante y de consenso, pero realmente no es así. Por eso y para eso hemos pedido que Rojo dé la cara y dé explicaciones a los vecinos de Guadalajara”.

El concejal del Grupo VOX ha considerado que “ante el temporal Filomena´ es imprescindible hacer un valoración de los protocolos activados. Conocer cómo se aplicaron, cómo fue la toma de decisiones y de las medidas excepcionales. Lo pedimos para que los vecinos de Guadalajara conozcan con la máxima transparencia el proceso de planificación y de previsión realizado. Es necesario hacer un balance de lo ocurrido antes, durante y tras `Filomena´. Para depurar posibles errores cometidos así como mejorar, si fuese necesario”.

“Desde nuestro Grupo Municipal VOX entendemos que hubo una falta de previsión y de coordinación de Alberto Rojo y de su equipo de Gobierno, una lamentable gestión antes, durante y después de la borrasca ‘Filomena”, ha matizado Antonio de Miguel, al tiempo que ha expresado la decepción del Grupo Municipal VOX ante “la incapacidad de Rojo y sus socios de Ciudadanos de emitir respuestas y soluciones de forma coordinada y proactiva ante la nevada. Fueron incapaces de adelantarse a los acontecimientos, a pesar de que estaban avisados con mucha antelación”.

“Por desgracia –proseguía De Miguel- estamos ante el peor alcalde de Guadalajara y en el peor momento que vive la ciudad. Lo estamos viviendo con en estos meses de pandemia y también ahora. Estamos ante un alcalde que no trabaja de alcalde de la ciudad de Guadalajara, más bien lo sigue haciendo como delegado de la Junta de Castilla-La Mancha, trabaja para Page y para Sánchez y no para los guadalajareños ni como su alcalde, el de todos los vecinos de Guadalajara”, apostillaba el portavoz del Grupo Municipal VOX.

Por lo anteriormente expuesto Antonio de Miguel ha manifestado “la necesidad que demanda la ciudad de un equipo de Gobierno que se ponga manos a la obra, con mayor iniciativa propia, que sea capaz de emitir respuestas de forma coordinada y con previsión, que sea proactivo, resuelto y ejecutivo, que tenga espíritu de servicio a los guadalajareños, con actitud dialogante, con propósito firme de unidad, de ayuda y de colaboración. Sin autoritarismos, sin soberbia, sin arrogancia, sin miedo a las críticas, escuchando a los demás, teniendo en cuenta todas las propuestas y sin perder el tiempo en postineos, publicidad y autobombo”, enfatizó De Miguel.

Por último, y tras detallar diversos hechos relacionados con la limpieza de las calles, reparto de sal o acumulación de basura en los que, según el portavoz de VOX, “los vecinos de Guadalajara vivieron en primera persona la incapacidad de Rojo para dar una solución a una situación que tenía descontrolada”, Antonio de Miguel, como portavoz del Grupo VOX, transmitió el agradecimiento “a esos voluntarios que con sus 4x4 trasladaron al hospital a personal sanitario y pacientes; a los vecinos que con coraje, determinación y trabajo en equipo han limpiado sus calles, sus salidas de garaje y negocios. También a los Bomberos, Policía, Guardia Civil y Protección Civil por garantizar accesos, evitar derrumbe y retirar nieves de cornisas, así como a los autónomos y empresarios que reforzaron con su trabajo y su maquinaria la labor de los trabajadores municipales, recorriendo las principales calles de Guadalajara para poder circular por ellas con mayor seguridad. Gracias a los trabajadores municipales y a los muchos voluntarios anónimos que salieron a las calles para ayudar a los demás de una forma solidaria y anónima digna de admiración”, finalizó el portavoz del Grupo VOX, Antonio de Miguel.