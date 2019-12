Pregón de Navidad este viernes en la concatedral de Guadalajara con Javier Sanz Serrulla

El pregonero será el médico, odontólogo e historiador Javier Sanz Serrulla, seguntino. El acto es promovido por la Fundación Siglo Futuro y cumple 24 años desde su nacimiento en la iglesia del Carmen.

La parte musical del pregón correrá a cargo del Coro Joaquín Turina y la Orquesta Sinfónica Turina, bajo la dirección de Sergio Cano.

Concierto de Navidad: CORO JOAQUÍN TURINA Y LA TURINA SIMPHONY ORCHESTRA. Director: SERGIO CANO. El repertorio es el siguiente:

1.- Star of Bethlehem. J. Williams

2.- Oh Holy Night. J. Williams.

3.- Carol of the Bells. M. Leotovich.

4.- Noche de Dios. F. Gruber.

5.- Polar Express. A. Silvestri.

6.- Somewhere in my Memory. J. Williams.

7.- Jingle Bell Rock. Booth/beal.

8.- Hallelujah. L. Cohen.

9.- Merry Christmas. J. Williams.