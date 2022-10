Raffaella Corrales se presenta a las primarias de Podemos a la alcaldía de Guadalajara

La conocida activista trans y por los derechos LGTBI, se puso en huelga de hambre por la paralización en la tramitación de la Ley Trans de Irene Montero en el Congreso de los Diputados. Recientemente ha sido nombrada presidenta de EACEC LGTBI de Guadalajara, una asociación cultural y LGTBI de Guadalajara. Fue en 2018 cuando inició su transición de género con su verdadero nombre: Raffaella. Asegura que “no sabía lo que pasaba porque no había referentes” ya que “ni siquiera existía la palabra trans”. A día de hoy sigue luchando, no solo en Guadalajara, si no en movimientos sociales de toda España para “lograr unas ciudades y pueblos más inclusivos y libres”

Corrales asegura que el proyecto que quiere llevar al Ayuntamiento de Guadalajara es un proyecto “de izquierdas” con la intención de conseguir una ciudad “más respetuosa con el medio ambiente, con movilidad sostenible y una ciudad más justa” y en definitiva, “la ciudad de izquierdas que la gente de Guadalajara se merece”. Corrales encabeza la lista oficial, apoyada por Irene Montero, Ione Belarra y José Luis García Gascón, que encabeza la lista autonómica de la que también forma parte.

Apoyos desde la izquierda y colectivos sociales frente a la campaña de acoso de la ultraderecha

Tras su anuncio de que concurrirá a las primarias de Podemos a la alcaldía de Guadalajara en un vídeo que cuenta ya con más de 90.000 reproducciones, la ultraderecha la señaló posteriormente en una campaña de acoso por ser una mujer trans. Tras esos ataques, recibió el apoyo de multitud de personas, incluyendo personas del partido como la ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de estado Ángela Rodríguez Pam, y el coordinador Autonómico José Luis García Gascón; pero también de movimientos sociales de Guadalajara como EACEC LGTBI, y estatales como la Federación estatal LGTBI. José Luis García Gascón, además de mostrar su apoyo a la candidatura de Raffaella Corrales ha trasladado en redes sociales su solidaridad frente a los ataques recibidos “el odio contra ti es proporcional al tamaño de los cambios por los que luchas y a tu valentía” y asegura que Raffaella va a ser “la mejor alcaldesa de Guadalajara”.