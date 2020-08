En un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día y que se ha iniciado con un recordatorio por parte del alcalde, Alberto Rojo, del que fuera concejal del PP, Daniel Martínez Batanero, fallecido recientemente, en el que se ha rechazado por 10 votos a favor y 15 la propuesta del Grupo Municipal Popular en contra del acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias y para pedir al presidente del Gobierno que no “intervenga” los ahorros de los guadalajareños.

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha lamentado el voto en contra del resto de formaciones, menos VOX, pero ha incidido en que “el Partido Popular seguirá defendiendo al Ayuntamiento de Guadalajara del mayor ataque a la autonomía local de la historia de la Democracia”. Carnicero recordó en el Pleno que el pasado 31 de julio se aprobó una declaración institucional y días después, el 4 de agosto, “el Gobierno de España hacía caso omiso a la voluntad de la gran mayoría de los ayuntamientos que decidieron no plegarse al ataque de Sánchez”. “Estamos hablando de que el Gobierno de España quiere el 100% de los ahorros de los ayuntamientos, lo que supone 14.000 millones de euros, y quiere chantajear aprovechando la situación en la que nos encontramos porque no piensa en la realidad de un ayuntamiento; y esto ocurre cuando al frente del Gobierno está una persona que desconoce esta realidad”.

Carnicero ha pedido en varias ocasiones al alcalde Alberto Rojo “que se manifieste, que diga cuál es su postura con respecto a esta situación” recordando que el plazo para decidir adherirse o no, para decidir entregar nuestros ahorros o no, acaba el 15 de septiembre, “y aún no le hemos oído decir nada, últimamente solo le oímos hablar por boca de su socio Ciudadanos”. Del mismo modo, desde el Grupo Popular se ha tendido la mano para llegar a un consenso con Ciudadanos que decía que había puntos de la moción que le gustaban, pero el portavoz de Ciudadanos, Israel Marco, “ya tenía el voto decidido y no ha querido molestar al alcalde socialista Alberto Rojo al que ha vuelto a plegarse demostrando una vez más que Ciudadanos está mimetizado con el PSOE en Guadalajara”.

También portavoz de VOX ha mostrado el rechazo de su partido sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España con la FEMP para la disposición de los remanentes municipales por parte del Ejecutivo: “Es un chantaje para los municipios españoles, es injusto e insolidario, especialmente para aquellos que han cumplido unos planes fiscales y de gasto responsable”, ha explicado De Miguel, quien ha subrayado que “Sánchez e Iglesias son capaces de endeudar a la nación durante una década con tal de mantenerse el poder unos meses más e intentar evitar un rescate que saben que se va a producir y que provocará recortes en las pensiones, sueldos del personal público y ayudas sociales”.

Por todo ello, el portavoz del Grupo Municipal de VOX ha solicitado al alcalde de la ciudad que “sea valiente y defienda el dinero de los vecinos de la ciudad de Guadalajara para destinarlos a bajar impuestos, a compensar las pérdidas o ayudar a los más necesitados, a la atención de las familias guadalajareñas, a la recuperación del empleo de las empresas de la ciudad, a sus autónomos, a nuestros comercios, a la seguridad ciudadana, a la lucha contra la delincuencia, al orden en las calles y en los barrios de Guadalajara, a la limpieza o a todos los servicios municipales en vez de destinarlos a la agenda ideológica de la izquierda progre o a incrementar el gasto en el adoctrinamiento ideológico de género y sus chiringuitos”.

Unidas Podemos-IU ha votado en contra de este acuerdo porque “no se puede defender la autonomía local y defender la Ley de Estabilidad financiera de Montoro, que secuestraba la autonomía de los municipios”, ha afirmado el portavoz de Unidas PODEMOS-IU, José Morales.

Ciudadanos vota en contra “nos piden que apoyemos un recurso inconstitucional de algo que no ha ocurrido"

El grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Guadalajara ha votado en contra de la propuesta del PP porque “tiene más intención en buscar un titular que en hacer verdadera política” ha señalado Israel Marco, portavoz de la formación naranja en el consistorio alcarreño, quien ha indicado que “nos piden declarar inconstitucional algo que todavía no se ha aprobado, nos piden reprobar al señor Caballero cuando la FEMP no tiene ese mecanismo. Todo esto es política ficción”.

Marco ha asegurado que desde Cs ya demostramos que estamos en contra de que el Gobierno de Sánchez pretenda poner en marcha un plan que es un “chantaje” para los ayuntamientos, por eso, “apoyamos la declaración institucional con el acuerdo de todas las formaciones, incluso la del PP” ha recordado el portavoz de la formación naranja.

Finalmente, el concejal de Cs ha lamentado que el partido popular, siendo el partido mayoritario en la oposición “no traiga propuestas para construir, sino para destruir” ha indicado Israel Marco, quien ha concluido que “no es momento de buscar titulares, no es momento de política ficción, es momento de trabajar unidos por los guadalajareños”.

Desde el PSOE, la socialista Lucía de Luz, le ha reprochado al portavoz popular su “falta coherencia y vergüenza”, asegurando que el alcalde y el Gobierno harán lo mejor para la ciudad pero cuando se sepan las condiciones porque “esto es una pérdida de tiempo y dinero”.