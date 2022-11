Rojo queda en evidencia a nivel nacional por ocultar su sueldo al Ministerio, 69.890 euros anuales en 2021

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha lamentado que Rojo haya vuelto a poner en evidencia al Ayuntamiento de Guadalajara a nivel nacional no cumpliendo con sus obligaciones de comunicar al Ministerio de Política Territorial y Función Pública sus retribuciones en 2021. “La opacidad en la gestión de Rojo es la tónica habitual desde el inicio de su mandato, y esta es una prueba más de esa inseguridad y de ese miedo a la opinión pública a ser cuestionado por su ineficacia e incapacidad para dirigir el Ayuntamiento de Guadalajara”, ha dicho Carnicero, recordando que “ya tuvimos que sufrir el bochorno de que el Defensor del Pueblo le reprobara por entorpecer y ocultar información a los grupos de la oposición”. Una situación que se hizo insostenible hasta el punto de llegar a unirse en un pleno formaciones políticas tan diferentes como PP, Podemos, Aike y Vox para pedirle que no entorpeciera el trabajo de la oposición no dando acceso a la información que por ley debían conocer.

“No nos vale que Rojo diga que su sueldo es público, porque como máximo responsable de la ciudad debe dar ejemplo y ser transparente, algo que le cuesta mucho y que se refleja en actuaciones tan bochornosas como esta tratando de ocultar lo que cobra por ser alcalde”, ha manifestado el portavoz del Grupo Popular instándole a “trabajar un poco más para ganarse lo que cobra, y así no tener miedo a que se haga público por parte del Ministerio”.

Rojo cobrará más que en 2019 al finalizar su mandato

A parte de todo esto, el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha desvelado que pese a que en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara sigan apareciendo los datos de 2019 con la subida que experimentó nada más llegar a la Alcaldía (69.890 euros anuales); lo cierto es que en los presupuestos para 2023 figura que Alberto Rojo cobrará 76.489,62 euros. “Mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de la crisis a nivel doméstico tanto con las subidas de la luz, gasolina, alimentos… Rojo va por detrás cobrando cada vez más por una gestión totalmente cuestionable, pues a la vista está que a seis meses de finalizar su mandato no ha realizado ni un solo proyecto propio, no ha desarrollado ni una sola idea; puesto que ha malgastado su tiempo en tratar de boicotear todos los proyectos puestos en marcha por el gobierno del PP”.

“Lo hemos dicho muchas veces, pero esta es una prueba más de que Guadalajara no merece un alcalde oscuro que trate de engañar y de mentir a los ciudadanos para tapar su incapacidad y su desconocimiento para llevar las riendas del Ayuntamiento”, ha finalizado Carnicero.