Rojo traslada el agradecimiento de toda Guadalajara a Bomberos, Policía Local y Protección Civil

Justo al inicio de las fases de desescalada, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha querido volver a visitar las instalaciones de los Cuerpos de Seguridad y de personal esencial como el de Cementerio para trasmitirles el agradecimiento ciudadano por el esfuerzo que están llevando a cabo. "Les he visto fuertes y con ganas de seguir combatiendo al virus", ha valorado.

Rojo considera que Policía, Bomberos y Proyección Civil "están haciendo un trabajo espectacular, con una vocación de servicio público admirable" por lo que son "un orgullo para Guadalajara". También ha incluido en dicho agradecimiento al personal esencial de Cementerio, Servicios Sociales, Limpieza, al conjunto de trabajadores y trabajadoras públicos del Ayuntamiento y, por supuesto, a todo el personal sanitario, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En su visita, Rojo ha alertado de las complicaciones que se producirán en los próximos días, confiando y apelando a la responsabilidad ciudadana para que la lucha contra el virus siga siendo efectiva. "Viene una época complicada porque ahora las personas saldrán a la calle y los cuerpos de seguridad tendrán la responsabilidad de ayudarles pero también de hacer que se cumpla la Ley".

El alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento tiene planificada la reincorporación de todo el personal en perfectas condiciones de protección y de seguridad.

En este sentido, Rojo ha querido dejar claro que, de acuerdo a las pautas tanto del departamento de salud laboral como de las autoridades sanitarias, todo el personal esencial está accediendo y va a acceder a la realización de test de coronavirus. "Está todo planificado para la realización de test y para que ningún trabajador o trabajadora quede en situación de desprotección".

GUADALAJARA RECUERDA A BUERO VALLEJO

Este 29 de abril se conmemora el XX aniversario de la muerte del dramaturgo y, aunque el Ayuntamiento no puede celebrar esta fecha como estaba previsto, el alcalde ha querido rendir su particular homenaje "al mejor dramaturgo del siglo XX" rememorando una de sus frases célebres: "duda cuanto quieras, pero no dejes de actuar".

Una afirmación "con mucho sentido estos días" para Alberto Rojo, del que es "una seña de identidad en nuestra cultura pero también en nuestra ciudad". Por ello decimos muy alto, ha rematado, "Buero es de Guadalajara".