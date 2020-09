Román augura una subida de impuestos en la ciudad de Guadalajara por la “mala gestión” de Alberto Rojo

Tanto Jaime Carnicero como el senador del PP y ex alcalde de Guadalajara, Antonio Román, también presente en la rueda de prensa, han coincidido en resaltar que “ha ganado el municipalismo” y que “los ahorros de Guadalajara se quedarán en Guadalajara en contra de las intenciones de Pedro Sánchez y ante el silencio cómplice de Alberto Rojo”. “Tenemos un alcalde que opta por ponerse de perfil ante situaciones que afectan al ayuntamiento que gobierna y a los vecinos de la ciudad; prefiere quedarse escondido y no tener ni la mínima iniciativa para llevar a cabo”, ha dicho Carnicero recordando que “desde el 4 de agosto nos hemos encontrado, una vez más, con que el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha estado callado, parado, no ha hecho ni una sola manifestación al respecto, sobre qué le parecía esa expropiación o entrega del remanente positivo de tesorería del Ayuntamiento de Guadalajara, de esos más de 11,7 millones de euros; lo que es ya una tónica general en este más de año y medio que lleva al frente del Ayuntamiento”. Por contra de esto, como Grupo Popular, ha dicho su portavoz, “estamos francamente contentos con el trabajo que se ha realizado por parte del Partido Popular a nivel nacional y también de otras formaciones políticas que han antepuesto los intereses de los vecinos y municipios a los intereses partidistas”. Aún así, ha añadido, “estamos también ante una victoria del Ayuntamiento de Guadalajara a pesar de su alcalde, a pesar del señor Rojo”.

Además, Jaime Carnicero ha pedido a Rojo que, llegados a este punto, “dé un paso hacia adelante y se una a esos más de 30 alcaldes que han tomado la iniciativa para solicitar al Gobierno de España que el remanente positivo de tesorería se pueda utilizar en la ciudad de Guadalajara y que se pueda reinvertir en sus múltiples necesidades”.

Propuestas del PP para beneficio de los ayuntamientos

Por su parte, el senador del Partido Popular de Guadalajara, Antonio Román, se ha reafirmado en que lo que se vivió ayer en el Congreso “confirma la debilidad de Sánchez para alcanzar acuerdos”. Se ha referido al informe del Interventor fechado el 14 de junio de 2019, último día del PP en el gobierno municipal, donde dice que el remantente de tesorería para gastos generales es de 11.775.000 euros y que el pago medio a proveedores en ese momento era de 23,34 días.

Ante esto, Antonio Román ha explicado que “hemos propuesto a Sánchez pactar un nuevo texto que incluya un fondo sin condiciones de 5.000 millones, que se habilite la modificación de la Ley Presupuestaria para posibilitar que los consistorios puedan gastar los 15.000 millones de euros que tienen ahorrados, que se elimine el techo de gasto de las entidades locales para los años 2020 y 2021, y que se prorroguen las inversiones financieramente sostenibles y se garantice la participación de las entidades locales en los Fondos Europeos consecuencia del Covid”.

Por otro lado, Antonio Román ha vaticinado que “como consecuencia de la mala gestión de esta crisis por parte de los gobiernos socialistas, tendrá lugar una subida de impuestos en el mes de octubre en Guadalajara”. “Ya estamos pagando una subida del IBI del 7%, y yo auguro, conociendo el ayuntamiento como lo conozco, que el gobierno socialista y de Ciudadanos volverá a subir los impuestos en Guadalajara”.