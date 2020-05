Sara Simón insiste en que las Ferias "no son ahora mismo la prioridad"

Simón aclara que las declaraciones del PP se deben a que el equipo de Gobierno ya ha remitido a la Comisión de Economía una propuesta de modificación de crédito en la que todo el presupuesto de Ferias se incluye en un acuerdo de no disponibilidad hasta que se tome una decisión firme, y en espera de la respuesta de las autoridades sanitarias.

"En este momento, lo que el equipo de Gobierno ha hecho es poner todo el crédito disponible al servicio de la recuperación económica y social, con un acuerdo de no disponibilidad que deja todo el presupuesto de Ferias pendiente de una decisión final", ha explicado.

La responsable de Festejos deja "muy claro" que con esta herramienta presupuestaria "habría crédito para la celebración de las Ferias, que serían necesariamente diferentes, y de no haberlas ese dinero estará disponible para otros gastos". De esta manera "las Ferias no comprometerían ayudas ni planes económicos puesto que se utilizaría más remanente".

Simón lamentada de nuevo "la mala intención de del PP, que no espera ni a que se celebre la Comisión de Economía para mandar notas repletas de falsedades. No han querido ni escucharnos".

Por ello, la responsable de Festejos insiste en que "la posición del PP, de los señores Carnicero y Engonga, no es ni leal ni constructiva si no carroñera e indecente".

"¿Cuál es la prioridad para el PP?"

Sara Simón insiste en que las Ferias "no son ahora mismo la prioridad de este equipo que lo único que quiere es ayudar a los autónomos y a las pequeñas empresas, tratando de paliar los daños sociales generados".

Con este objetivo, "lo que el Gobierno ha hecho es no supeditar las Ferias a las líneas de ayuda planteadas, que parece que es lo que el PP hubiese hecho".

A Simón le sonrojan las declaraciones de Armengol Engonga que demuestran que "o quien trata de mentir y engañar es él, o que no aprendió nada como concejal y que por tanto debe marcharse donde sea más útil".

La concejala de Festejos llama al PP a la responsabilidad y le pide claridad "porque no es posible decir que es pronto para decidir sobre Ferias y al mismo tiempo criticar al Gobierno por no supeditar las ayudas a nuestros negocios a tomar una decisión para la que las autoridades sanitarias aún no se han pronunciado".