Sindicatos y colectivos sociales reclaman un pacto social ante la crisis por el COVID-19

La concentración de Guadalajara ha tenido lugar en el Paseo de las Cruces, frente a la Subdelegación del Gobierno, donde el secretario general de CCOO de Guadalajara, José M.ª Rey, he hecho hincapié en que “sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos los trabajadores y todas las trabajadoras no hubiese sido posible frenar el avance del virus”. De esta crisis “saldremos si todos empujamos en la misma dirección, dedicando todos los recursos que estén disponibles para apoyar a la comunidad científica para que encuentre un medicamento que haga que este virus no siga maltratando hasta llevar a la muerte a las personas; y garantizando protección social y cobertura a las personas para que nadie se quede en el camino”.

Unas movilizaciones impulsadas por los sindicatos CCOO y UGT, numerosas personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, el arte, la universidad, el periodismo y las organizaciones sociales que hansuscrito un manifiesto cuyo texto reivindica un amplio Pacto para reconstruir socialmente el país ante las dramáticas consecuencias de la crisis generada por el Covid-19.

El manifiesto de la concentración en Guadalajara era suscrito por la Plataforma en Defensa de la Salud Pública, Ecologistas en Acción, La camada, Plataforma Antidesahucios, PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos, PCE, UJCE Guada, Aike, Fundación Siglo XXI, Fescigu, Cine Club Alcarreño, Asociación Wado, Asamblea de Cooperación por la Paz, UPA y ADAC