Sobreseída la denuncia de Vox contra José Morales

Según ha recordado Unidas Podemos este martes, en nota de prensa, Vox interpuso esta denuncia después de que el grupo municipal de Unidas Podemos publicara en su perfil de Twitter una fotografía de un ruego que el portavoz de Vox en el Consistorio presentó sobre la instalación de la bandera arcoíris en el Ayuntamiento, y en el que se podía leer el nombre del portavoz de Vox.

En dicho ruego, Vox solicitaba al Ayuntamiento de Guadalajara que el balcón de la casa consistorial "no sea utilizado como escaparate de un lobby de género que busca la promoción de una ideología relativista moral y cargarse el orden natural atacando el respeto a la intimidad, conciencia y moral personal de los ciudadanos de Guadalajara".

Para el portavoz de Unidas Podemos, "aquí no hay nada de nada más que una denuncia para intentar tapar una propuesta cargada de homofobia" y ha remarcado que, desde el inicio, el grupo de Unidas Podemos "ha tenido confianza en que esto acabaría así porque no había nada que no fuera pura y dura confrontación política".