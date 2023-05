Últimas restricciones de movilidad en Miguel Fluiters

De esta manera, a lo largo del fin de semana, toda la calzada quedará cerrada de nuevo con vallas a excepción e los cruces, que cerrarán por completo desde las 7 de la mañana del próximo lunes. Lo peatones podrán seguir circulando siempre por las aceras.

La previsión es que durante todo el lunes la empresa adjudicataria aplique la capa de rodadura final, en tonos verdosos, que 24 horas más tarde los peatones puedan volver a circular y que a partir del jueves la calle quede abierta por completo, una vez que el material haya quedado compacto para el tránsito de vehículos.

Modificaciones de tráfico:

- El acceso al aparcamiento de Plaza Mayor se realizará por la Cuesta de Dávalos, que será utilizada durante este periodo como calle de doble sentido. El cruce con C/ Miguel Fluiters estará cortado al tráfico.

- El acceso a la C/ San Juan de Dios se realizará por la C/ Alvarfáñez de Minaya como hasta ahora, con la salvedad del cruce con C/ Miguel Fluiters, que estará cerrado al tráfico.

- El acceso a las calles Francisco Cuesta y Francisco Torres se realizará desde la C/ Ingeniero Mariño como hasta ahora.

- El acceso a las calles Doctor Benito Hernando y Teniente Figueroa se realizará desde la C/ Ingeniero Mariño. Para ello, la C/ Doctor Benito Hernando invierte su sentido de circulación y la C/ Cronista Juan Catalina recupera el sentido de circulación habitual.

- Se habilitará la acera junto a Ibercaja, hasta ahora cerrada, para que los peatones puedan transitar por ambos lados de la calle.