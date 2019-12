Una explosión provoca una avería eléctrica y cortes de luz en la calle Mayor de Guadalajara

Según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Guadalajara, a las 19:24 horas de este sábado, una avería eléctrica ha provocado una pequeña explosión en la calle Mayor a la altura de Hacienda.

El Ayuntamiento ha informado de que una arqueta ha salido despedida sin ocasionar daños materiales ni personales, tan solo el cristal de un balcón ha resultado dañado por el estruendo.

Parte de la calle Mayor y de la zona de la calle Bardales se quedaron sin luz durante media hora mientras operarios de Unión Fenosa trabajan para restablecer el servicio.

Los problemas en la zona no son nuevos y los dueños de varios establecimientos se quejan de que Unión Fenosa no soluciona el problema de fondo. El alcalde se reunirá el lunes con todos ellos para que la eléctrica ponga las medidas oportunas con el objetivo de que no haya incidentes en los próximos días festivos.