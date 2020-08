Una nueva sentencia judicial vuelve a obligar a la Junta a invertir en el Fuerte de San Francisco

Hay que recordar que los antecedentes datan del año 2004 cuando se firmó el convenio urbanístico por el que la ciudad de Guadalajara cedía parte de estos terrenos, junto con el Ministerio de Defensa, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que se desarrollase urbanísticamente a cambio de que estos edificios se devolvieran a la ciudad completamente rehabilitados. “La ciudad de Guadalajara cumplió: puso a disposición los terrenos, la que no ha cumplido es la Junta de Comunidades que a día de hoy sigue sin invertir un céntimo de euro, pese a las sentencias judiciales”, ha dicho Carnicero.

El presidente regional del Partido Popular ha podido comprobar in situ -junto con la presidenta provincial del PP Ana Guarinos y el concejal José Luis Alguacil- el lamentable estado de los edificios, muchos de ellos con graves problemas estructurales en peligro de ruina, lo que por contra debería ser ya un verdadero pulmón cultural de la ciudad de Guadalajara. “Venimos a denunciar la dejadez de funciones y la falta de una apuesta clara y decidida de Emiliano García-Page, y en este caso también del señor Rojo, por dinamizar nuestras ciudades”, ha dicho Núñez quien ha recordado que en los últimos años “Guadalajara se ha caracterizado por ser una ciudad dinamizadora de actividad cultural y deportiva, y el Fuerte de San Francisco viene a ser el mayor exponente de lo que debe de ser el futuro cultural de la ciudad de Guadalajara”. “Hoy, el Gobierno de Page tiene, de nuevo, una orden judicial que le obliga a mantener estos edificios y a hacer una apuesta firme desde el punto de vista de la inversión para su reconversión en espacios culturales y educativos; siempre lo hemos defendido desde el Partido Popular y lo vamos a seguir defendiendo”, ha manifestado.

“No se puede mirar para otro lado, no se puede hacer dejación de funciones y no se puede andar prometiendo sin cumplir a una ciudad como la de Guadalajara como está haciendo el presidente de Castilla-La Mancha”, ha remarcado mostrándose especialmente incisivo “con esa sentencia en la que el Gobierno tiene la obligación de mantener estos edificios pero también la de apostar por su rehabilitación”.

Por su parte, el portavoz municipal del Grupo Popular ha instado al alcalde socialista Alberto Rojo a “que defienda los intereses de Guadalajara”. “Tenemos un alcalde al que parece que se le ha olvidado el Fuerte, puesto que echamos de menos que el máximo responsable de la ciudad no se ponga al frente de este proyecto y exija responsabilidades y la inversión, y en cambio dé la callada por respuesta”, ha dicho Carnicero señalando que “Rojo no arranca y no arranca tampoco con el patrimonio cultural de la ciudad”. Carnicero ha repetido que “no sabemos qué más tiene que pasar para que la Junta cumpla con sus obligaciones y responsabilidades con la ciudad de Guadalajara; responsabilidades que ya son son solo políticas sino que desde hace tiempo también son jurídicas”.