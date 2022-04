Unidas Podemos IU pide la ampliación del personal bibliotecario con gestión directa

En palabras de su portavoz, José Morales, “se trata de aprovechar que los presupuestos generales del estado nos permiten ampliar la plantilla en servicios nuevos o de nuestra competencia a los que estemos obligados legalmente sin entrar en competencia con otros servicios. Ya lo hicimos hace dos meses con el Servicio de Igualdad, que probablemente el primer servicio con gestión directa creado por el Ayuntamiento en este siglo, y queremos insistir. No tenemos cubierta la red municipal de bibliotecas a la que estamos obligados por tener más de 20.000 habitantes, y para planificar ese crecimiento necesitamos personal propio, en plantilla”.



El equipo de gobierno ha hecho sucesivos anuncios de una biblioteca central en la Nave de Forja en el Fuerte de San Francisco, una vez concluya el proceso que depende de la Junta, con la redacción definitiva del proyecto y las obras, y con otra biblioteca de barrio en Manantiales. En palabras de Morales “los procesos de personal funcionario son lentos, y para poder planificar el crecimiento de la red de bibliotecas municipal necesitamos empezar ya para tener dotados los puestos en el momento de la apertura y no tener que depender únicamente de contratos de servicios bibliotecarios. No conocíamos ejemplos de gestión bibliotecaria privatizada y nos parece que en este momento no hay que profundizar en ese modelo. Queremos más cultura y la queremos con gestión directa”.