Unidas Podemos-IU quería más análisis y menos anuncios en el Debate de la Ciudad

Por otra parte, José Morales destacaba que, en las medidas desde el punto de vista del cuidado del medio ambientes, “hemos mejorado poco”, y haciendo una analógica explicaba “ Aquí detenernos a comentar que ayer estuvimos en la exposición “Naturaleza obstinada” de Juan Solo y alguna de las fotos no hubiera sido posible en nuestro municipio porque la vegetación sin alinear, que no venga de invernadero y no se haya comprado no nos suele merecer ninguna consideración como hemos comprobado recientemente en el entorno del río Henares.”

También ha destacado los avances en memoria democrática donde el municipio alcanza con los distintos pasos que se están dando casi la normalidad democrática, como democratizar el callejero, el homenaje a los Guadalajareños que pasaron por los campos de concentración, o el espacio memorial para las “976 personas, 963 hombres y 13 mujeres, fusilados tras simulacros de juicio, víctimas de asesinatos extrajudiciales, de palizas y torturas o de las condiciones de hambre y enfermedades de prisión. TODOS LOS NOMBRES que son 976, lo que habla de forma elocuente de la brutalidad de la represión franquista.”

En el ámbito cultural ha pasado a recordar la necesidad del sector de seguir trabajando para sacar a flote al sector que ha sido de los más dañados durante la pandemia de La Covid 19, y que tienen que seguir apoyados por los estamentos institucionales.

En la última fase del discurso ha puesto el acento en la presencia de la extrema derecha en el ayuntamiento de Guadalajara, José Morales apuntaba “Como dijimos en 2019 la presencia de la extrema derecha explícita es en sí misma una mala noticia para la democracia y para nuestra ciudad. Basta darse una vuelta por los grupos de facebook de la ciudad para leer todo tipo de burradas que tienen un altavoz político que ayuda a legitimarlas, a normalizarlas. Por eso nos hemos impuesto el mandato desde el primer día de no tratar como normal lo que no lo es ".