Unidas PODEMOS-IU reclama autobuses del Plan Astra a los polígonos

En palabras del portavoz de Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento de Guadalajara, José Morales, “el transporte colectivo es una cuestión que nos preocupa por conciencia ecológica y por conciencia de clase. Hay trabajadores y trabajadoras, vecinos de la cuidad, que si no disponen de un coche privado tienen más fácil trabajar en un polígono en Coslada que en Torija o en Alovera. Se dan dos factores que deberían hacer que algo de esta naturaleza saliera adelante; el precio desorbitado de la energía y el crecimiento de la logística, que demanda mucho suelo y que ha llevado polígonos desde Torija a Azuqueca pasando por un montón de municipios en la vega del Henares”.



La competencia en el transporte interurbano es de la Junta, que ha ido generando líneas del conocido como Plan ASTRA (Área Supramunicipal de Transportes) en las que la Junta y los Ayuntamientos, en negociación bilateral establecen líneas, horarios y qué porcentaje paga cada parte.



Para Unidas PODEMOS-IU “entendemos que el modelo alternativo al actual debe ser el Consorcio de Transportes, para poder utilizar el mismo billete en todos los transportes, con acuerdos más amplios entre Junta, Diputación y Ayuntamientos, pero desde el Ayuntamiento no podemos obligar a la Junta, se lo podemos pedir como ya ha pasado dos veces en 2018 y 2020 a propuesta de Ahora Guadalajara y de Unidas Podemos-IU. Como vemos que eso no pasa hacemos propuestas de mejora para el Plan Astra.” Y apostillan “esto no tiene que ser una cosa sólo de Guadalajara, por eso queremos implicar a más municipios y pedimos que se dé traslado de los acuerdos a los Ayuntamientos de Torija, Marchamalo, Yunquera de Henares, Tórtola de Henares, Fontanar, Cabanillas del Campo, Alovera y Azuqueca de Henares”.