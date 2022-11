Unidas Podemos-IU recurre la modificación de crédito relativa al Patrimonio Municipal de Suelo

El grupo Municipal Unidas PODEMOS-IU, a través de su portavoz, José Morales, ha anunciado la interposición de un Recurso Contencioso Administrativo contra la Modificación de Crédito nº 3 del Ayuntamiento de Guadalajara en 2022. Se trata de una modificación en la que, en palabras de Morales, “se utilizaban los recursos del patrimonio municipal de suelo como un recurso ordinario cuando tanto la Ley del Suelo a nivel Estatal como la LOTAU en Castilla-La Mancha nos indican que son fondos con una finalidad concreta y unos supuestos restringido. Planteamos una reclamación y al ser ignorada hemos abierto la vía judicial. La decisión no ha sido automática porque la justicia es lenta y no es barata y de la provisión de fondos para soportar la demanda se ha hecho cargo Izquierda Unida, pues como grupo Municipal no teníamos recursos suficientes.”