Víctor Cabeza acumula el puesto de reprógrafo contornos 400 euros al mes

El concejal del Grupo Popular, José Luis Alguacil, ha recordado que su grupo ha venido denunciando “los continuos sobresueldos en forma de productividades que el anterior viceportavoz socialista en el Ayuntamiento venía recibiendo por su especial rendimiento en su puesto de trabajo”. “Estos premios fueron realizados en varios pagos desde octubre de 2019 y no cesaron incluso en época de confinamiento”, ha añadido. Algo “escandaloso” si tenemos en cuenta que “las productividades a funcionarios no pueden ser ni continuas ni regulares en el tiempo como se ha demostrado que así ha sido con el cargo socialista”. Ante esta situación, el Grupo Popular pidió en octubre del año pasado la convocatoria de la Comisión de Transparencia para aclarar todos estos asuntos de las productividades; fue denegada, no se convocó y además el concejal de Transparencia, el Sr. Marco, para más inri, anunció que no se convocaba entonces porque estaba prevista de forma ordinaria para diciembre”. A día de hoy, esta Comisión no ha sido convocada incumpliendo el compromiso el concejal Israel Marco, de Ciudadanos. “No entendemos esta complicidad del Grupo Ciudadanos con este episodio de oscurantismo que se vive en el Ayuntamiento de Guadalajara”, ha dicho Alguacil.

Así, ante el último episodio de este “culebrón”, el alcalde Alberto Rojo “ha debido darse cuenta que estaban haciendo esto de forma irregular después de la denuncia del Grupo Popular” y por sorpresa “el día 26 de enero por decreto del concejal de Personal, Santiago Baeza, el señor Rojo decide sin concurso de méritos ni de promoción interna de los funcionarios del Ayuntamiento, lo que ya hemos denunciado como un agravio comparativo, adjudicar a dedo un nuevo sueldo al ex viceportavoz socialista”.

“Jefe de fotocopias” en plena administración electrónica

“Por esta nueva ocupación, dada a dedo, puesto que se podía haber convocado para todos los funcionarios de este Ayuntamiento o como promoción interna para los mismos ordenanzas, va a ver incrementado su sueldo en 5.698 euros al año por hacer fotocopias”. Esto, ha añadido el concejal del Grupo Popular, “es más lamentable todavía si tenemos en cuenta que en plena administración electrónica, en la que el Ayuntamiento de Guadalajara lleva invertidos más de 1,5 millones de euros con el objetivo “papeles cero” digitalizando todos los expedientes municipales”. “Si tan importante era esta función, por qué lleva más de un año sin cubrir, por qué no la ha sacado entre los funcionarios municipales o entre el resto de los ordenanzas de este Ayuntamiento; solo hay una respuesta: al señor Rojo le interesa agraciar a sus asesores, aunque sean funcionarios municipales”.

Por último, el concejal del Grupo Popular se ha preguntado “qué le debe el señor Rojo a este ex viceportavoz socialista, por qué tiene que compensarle continuamente con complementos económicos”. Alguacil espera que el alcalde dé las oportunas explicaciones porque “es una vergüenza cómo está utilizando los fondos municipales”.