VOX considera “urgente” elaborar un plan de prevención del suicidio en Guadalajara

Así lo han avanzado este miércoles los dos concejales VOX en el Consistorio de la capital alcarreña, Antonio de Miguel y Javier Toquero, en una rueda de prensa en la que el edil-portavoz de la formación, Antonio de Miguel, ha explicado que “el suicidio es la principal causa externa no natural de muerte en España. Por ello, prevenir conductas de este tipo resulta esencial y primordial. Debemos quitar ese halo de secretismo que hay en torno al suicidio, romper ese tabú y poner el foco sobre ello, visibilizando un problema que tristemente está más latente que nunca. Suicidio aún sigue siendo a día de hoy sinónimo de silencio”, ha puntualizado.

“Prevención y concienciación”

De Miguel ha resaltado que “pocas veces este tema tabú del suicidio ocupa un lugar relevante en debates, tertulias, plenos u otros foros políticos, y en los propios medios de comunicación, donde en muchas ocasiones se opta por silenciarlo para no generar el denominado ‘efecto llamada”. Del mismo modo ha subrayado la necesidad de “tomar medidas orientadas a la prevención y las campañas de concienciación porque los datos siguen siendo escalofriantes. Por ello, los planes de choque parecen, sin duda, ser las mejores herramientas para evitarlo”.

“En nuestro Grupo VOX tenemos la firme convicción de que faltan recursos para tratar este asunto con la debida atención personal, profundidad y concreción. Faltan especialistas en salud mental y hay escandalosas listas de espera”, apunta el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, quien concreta que “en el Hospital de Guadalajara existen unos tiempos de espera para primera consulta externa elevadísimos en esta especialidad: 73 días. Las carencias del sistema de salud son parte de las múltiples carencias existentes, pero quizá la más grave sea la falta de una estrategia de prevención del suicidio estatal”.

Antonio de Miguel ha insistido en recordar que en “en Guadalajara no nos debemos quedar al margen de este problema. Hay mucha tarea por hacer en cuanto a prevención, formación de profesionales, educación emocional, cultura general o sensibilización en los medios de comunicación”.

“Los políticos y las instituciones tenemos que estar al lado de esas personas”

“En VOX Guadalajara pensamos que hacen falta compromisos formales por parte de los actores políticos” -prosigue Antonio de Miguel-, quien explica la importancia de la propuesta de VOX “para buscar un compromiso sólido y sostenido en el tiempo por parte de este Ayuntamiento. Es urgente y necesario dar este impulso desde toda la Corporación y desde todos los partidos políticos elaborando un plan de choque contra el suicidio en Guadalajara. El objetivo es trasmitir a las personas que se sienten tan desesperadas como para planteárselo que no se encuentran desamparadas institucionalmente aunque lo estuvieran en su entorno familiar, profesional, social o espiritual”.

“Hemos de visibilizar esta realidad y enviar el mensaje a las personas más vulnerables de que no están solas, y que el suicidio no es la salida a la soledad, al hastío, al miedo, a la resolución de un problema o conflicto ni a una enfermedad. Para ello no solo son necesarias jornadas y talleres puntuales y aislados como se han venido haciendo hasta ahora. Esto sirve, pero es poco. Lo realmente necesario y eficaz es construir y acometer un plan de choque municipal, cuyo objetivo sea la prevención, la intervención y la postvención de la conducta suicida. Debemos detectar y alertar de situaciones personales, emocionales, sociales o económicas extremas que pueden llevar a nuestros vecinos a tomar esta terrible decisión”, ha enfatizado el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel.