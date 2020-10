VOX critica que el alcalde de Guadalajara se suba el sueldo un 2,4% hasta los 71.752 euros para 2021

“No hay autoridad moral y política sin ejemplaridad. Estoy en contra de aquellas personas que dicen ‘haz lo que digo pero no lo que hago”, ha explicado Antonio de Miguel, quien ha desvelado que “mientras a los vecinos se nos están pidiendo enormes esfuerzos para superar esta crisis sanitaria y económica, el alcalde de la ciudad no solo no está a favor de que los concejales de este Ayuntamiento nos bajemos el sueldo tal y como ya propuso VOX en varias ocasiones durante este año y en este salón de plenos, sino que se subirá el sueldo un 2,4 por ciento hasta llegar a los 71.752,32 euros el próximo año 2021”.

El portavoz de VOX ha explicado que en la memoria de los presupuestos municipales para 2021 “presentados a bombo y platillo por PSOE y Ciudadanos en esta semana al alcalde se le olvidó mencionar que aparece reflejado un incremento de un 1,5 por ciento únicamente en el sueldo del alcalde”, que pasaría a cobrar, según este borrador de presupuestos municipales, de los 70.061,28 euros anuales en la actualidad a los 71.112,31 para 2021. De Miguel concreta que “a esto habrá que añadir el 0,9 por ciento anunciado por el Gobierno socialcomunista de España, de PSOE y Podemos, con lo que el alcalde de Guadalajara, a pesar de la crisis por la que están pasando los vecinos de Guadalajara, pasaría a cobrar en 2021 un 2,4 por ciento más que en 2020, es decir 71.752,32 euros”.

El caso es que el alcalde, Alberto Rojo ha contestado, pero no para negar el asunto o enmendarlo, solo para decir "que no se le entiende nada", al portavoz de VOX, al que se le había entendido claramente preguntar si es verdad que se sube el sueldo un 2,4% tal y como recoge el proyecto de presupuestos.

Durante el pleno de este viernes, VOX ha vuelto a poner en el debate la reducción de sueldos de los concejales y asesores en el Ayuntamiento de la capital: “El Grupo VOX ya hizo peticiones de esta índole en los meses anteriores. Por un lado solicitamos en esta sala que se destinaran las asignaciones económicas de los grupos municipales desde el pasado mes de noviembre de 2019 hasta que se levantase el estado de alarma y el 5 por ciento del sueldo de los concejales y personal de confianza político a cualquier asociación de afectados por el coronavirus o proyectos sociales de ayuda a los afectados por esta pandemia”, ha recordado Antonio de Miguel, quien ha puntualizado que “sin embargo, al parecer ni al señor Rojo ni a sus socios de Ciudadanos les interesó antes ni les interesa ahora, hablar de este asunto tal y como ya ocurrió en el debate de los presupuestos municipales del pasado año cuando rechazaron la propuesta de Vox de reducir el gasto político de los cargos electos”.

De Miguel agregó que “en el mes de febrero, VOX presentó una enmienda al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de 2020 para rebajar el sueldo de los cargos electos y del personal de confianza hasta un tope de dos veces del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto hubiera supuesto un ahorro de 772.000 euros, que también podrían haberse destinado a todos aquellos y guadalajareños que lo necesitan y a aquellos que, en estos difíciles momentos, están sufriendo las consecuencias de una grave crisis derivada del coronavirus”.

“Por ejemplaridad, por solidaridad, por dignidad y por coherencia, volvemos a pedir que todos prediquemos con el ejemplo, algo que el alcalde socialista de esta ciudad, el señor Rojo, no va a hacer porque, como se puede desprender de su borrador de presupuestos, se subirá el suelo un 2,4 por ciento para el próximo año”, ha enfatizado el portavoz de VOX.

VOX muestra su rechazo a los impuestos de PSOE y Ciudadanos

El Grupo VOX también ha mostrado su rechazo la propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2021 y presentadas por el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos. Lo ha hecho con una enmienda a la totalidad, además de cinco enmiendas parciales con propuestas de bonificaciones en el IBI, IAE o ICIO destinadas “a paliar las consecuencias económicas demoledoras en los bolsillos de los guadalajareños, de las familias, y en su tejido de microempresas y autónomos”, tal y como ha concretado Antonio de Miguel, quien ha instado al equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos a “centrarse en reducir el gasto político innecesario, en eliminar 'agujeros' de derroche antes que subir o mantener tanta presión fiscal a los vecinos de Guadalajara”.

Al entender del Grupo VOX, “hay margen de maniobra para beneficiar aún más a las familias guadalajareñas y a los desfavorecidos. Creemos que lo que propone este equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos es insuficiente”, ha matizado Antonio de Miguel.

En esta misma línea de austeridad, el Grupo VOX ha votado en contra de un levantamiento parcial de no disponibilidad de crédito de 54.000 euros: “¿Por qué tenemos que tener los trabajadores de este Ayuntamiento el privilegio de unos vales para compras como gratificación navideña con la excusa de invertirlos en los comercios de la ciudad?”, ha preguntado Antonio de Miguel al resto de ediles, quien les ha instado a “conceder esa ayuda directamente a los comercios de la ciudad y eliminar esos privilegios y tratos de favor, en estos tiempos de crisis y austeridad, a los políticos y asesores de este Ayuntamiento”.

Por otro lado, “y precisamente en coherencia con la optimización de los recursos municipales”, el Grupo VOX ha votado a favor de la extinción, liquidación e integración de los patronatos municipales de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento de Guadalajara: “El momento actual exige más aún medidas efectivas de austeridad, de supresión de gasto superfluo. No se puede mantener un organismo que supone sobrecostes innecesarios y duplicidad de contratos de servicios que no benefician a los guadalajareños. Apoyamos esta decisión para mejorar en organización interna, pues estos patronatos se habían convertido en una forma de hacer una doble gestión en muchos asuntos administrativos, de fiscalización, contabilidad y recursos humanos”, ha resaltado Antonio de Miguel.

El portavoz de VOX ha augurado que “esta integración traerá muchas mejoras a los guadalajareños, a su Deporte y a su Cultura”, confiando en que “traiga también una mejora retributiva y de condiciones para el personal de ambos patronatos y mayores posibilidades de promoción”.

“A PSOE y Ciudadanos no les interesa el estado de los árboles de la ciudad”

Por último, el portavoz de VOX ha lamentado que el equipo de Gobierno haya rechazado la moción que presentaba este grupo municipal y en la que solicitaba la creación de un plan de gestión del arbolado de la ciudad “que marcase los criterios y las actuaciones adecuadas y necesarias para conseguir un arbolado sano e idóneo en Guadalajara”, como ha explicado De Miguel durante su intervención.

Según ha relatado De Miguel “urge elaborar una infraestructura verde correctamente planificada, desarrollada, gestionada y mantenida, que fijase unos criterios de poda definidos y respetuosos, un plan de plantación que analizase y determinase la sustitución progresiva de ciertas especies por otras más idóneas siguiendo unos criterios técnicos, un plan de riego, de plagas y fitosanitarios o para que la galeruca no ponga en riesgo nuestros tesoros arbóreos”.

El portavoz de VOX ha recordado que “Guadalajara ha sido tradicionalmente una ciudad arbórea, pero le falta cuidado. Muchos árboles están viejos y enfermos, difícilmente recuperables. La mayoría tienen más de 70 años y los parásitos que los enferman han debilitado sus ramas y su tronco, por lo que están en riesgo de caer y causar accidentes y daños. Este plan de arbolado, impulsado acciones de concienciación entre los escolares, es urgente para la ciudad de Guadalajara pero ha quedado demostrado que al equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos no les interesa el estado actual y mantenimiento de los árboles de nuestra ciudad”, ha concluido el portavoz del Grupo Municipal VOX, Antonio de Miguel.