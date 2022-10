VOX rechaza otro suplemento de crédito en Guadalajara y califica de “derrochadora” la gestión municipal

De Miguel ha añadido que este nuevo suplemento de crédito en el presupuesto municipal “significa que estemos a punto de alcanzar el cien por cien del remanente de Tesorería utilizado, es decir, para que lo entiendan los vecinos, nos han dejado definitivamente solo las telarañas en la caja fuerte de este Ayuntamiento al gastarse este gobierno de PSOE y Ciudadanos los ahorros acumulados de los vecinos de Guadalajara de los últimos 16 años”.

Por esta razón, VOX se opuso a un nuevo suplemento de crédito, aludiendo al “derroche que están haciendo del dinero de todos los vecinos”, en palabras de su portavoz, Antonio de Miguel, quien calificó al gobierno de coalición de PSOE y Ciudadanos de “imprudentes” porque, según VOX, “ahora son momentos de austeridad en el gasto, pero este equipo de Gobierno parece no querer ver hacia donde vamos. Y se dedica a malgastar el dinero con una gestión derrochadora”.

De Miguel ha subrayado que dicha gestión del gobierno de Rojo en Guadalajara “es ineficaz”, y señaló directamente al alcalde como “el culpable dejar en telarañas la caja fuerte del Ayuntamiento”, al tiempo que también consideró que “tan inconsciente es el alcalde como quien se lo consiente, es decir, sus socios de gobierno de Ciudadanos. En una coyuntura en la que debería primar la contención del gasto y la austeridad, PSOE y Ciudadanos están aumentando el déficit de este Ayuntamiento”.

“PSOE y Ciudadanos niegan la realidad en el grave problema del acoso escolar”

Por otro lado, en esta sesión plenaria se debatió, además, una moción del Grupo VOX en la que la formación solicitaba que el Ayuntamiento coordinase y liderase un Plan Municipal de la mano de las instituciones educativas, de prevención, sensibilización y actuación contra el acoso escolar y ciberacoso porque “la violencia en el entorno escolar es un problema creciente en nuestra sociedad, que afecta a una importante cantidad de niños y adolescentes y a sus familias. En Guadalajara también está latente este grave problema y hay víctimas que lo sufren día tras día”.

No obstante, la propuesta de VOX para luchar contra el acoso escolar en la ciudad no salió adelante debido a los votos en contra de los diez ediles del Grupo Socialista, los tres de Ciudadanos y el de Podemos, a pesar de los votos favorables de los ocho concejales del Grupo Popular y los dos del Grupo VOX.

El portavoz de VOX, Antonio de Miguel lamentó que no saliera adelante esta propuesta “presentada para luchar contra el acoso escolar desde un enfoque municipal de sensibilización y preventivo. Hay muchas carencias en relación a este asunto y debemos intentar solucionarlo desde la Administración más cercana, pero el PSOE, y sus cómplices de Ciudadanos, niegan la dura realidad del acoso escolar en la ciudad de Guadalajara y miran para otro lado, queriéndola tapar”.

De Miguel sostuvo que “esta indiferencia, este silencio, esta complicidad y esta pasividad hacen mucho daño y hay que romperla de alguna manera. No se puede mirar para otro lado. Hay que prevenir para no llegar a situaciones que no se pueden solucionar. No podemos esconder la cabeza. Y este Ayuntamiento no se tiene que quedar al margen. Desde nuestro Ayuntamiento y desde el Consejo Escolar hemos de trabajar este asunto porque muchos de nuestros niños viven con esta indefensión y con esta soledad. Muchos acaban sufriendo situaciones de estrés, de ansiedad, de aislamiento social e incluso de suicidio”, finalizaba la intervención del portavoz de VOX, Antonio de Miguel.