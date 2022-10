Vox: “Rojo es un alcalde desconectado de la realidad de Guadalajara”

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel ha resaltado que “VOX es una alternativa al servicio de los guadalajareños, la alternativa valiente que le da miedo a este PSOE de Rojo en la ciudad”, añadiendo que “de ese miedo vienen esos insultos hacia VOX”, por lo que ha especificado que “esos ataques no se lo hacen al portavoz de VOX sino que lo hacen contra todos los guadalajareños que piensan como nosotros y que cada vez son más los que apoyan el proyecto de VOX en la ciudad”.

Estas son algunas de las conclusiones del portavoz de VOX, Antonio de Miguel tras el ‘Debate sobre el estado de la ciudad’ celebrado este viernes en la capital. Durante su intervención, De Miguel ha señalado que “esta izquierda que lidera Rojo, con la complicidad de sus socios de Ciudadanos, es despiadada, intolerante, beligerante, soberbia, manipuladora, mentirosa, traidora y nos quiere quitar la libertad a base de insultos y mentiras”.

Frente a ello, De Miguel ha resaltado el hecho de que “en VOX no tenemos miedo a nada ni a nadie. No nos van a callar con sus amenazas y mentiras ni nos van a silenciar. Hemos venido a hablar alto y claro y a decir la verdad. Y en esas verdades radica nuestra fuerza. No se puede silenciar, ocultar, ni callar la verdad por siempre. Los guadalajareños han conocido día a día esa verdad desde nuestras voces durante estos últimos tres años y medio, y la seguirán conociendo si apuestan por la valentía de VOX para defenderles en este Ayuntamiento en la próxima primavera”.

“Un alcalde desconectado de la realidad de Guadalajara”

Durante su discurso Antonio de Miguel recordó que “desde el PSOE de Rojo se me dijo recientemente que iría al infierno por decir que este gobierno con Ciudadanos se ha gastado dos millones de euros en las Ferias y Fiestas electoralistas, pero el verdadero infierno es el que nos tiene Alberto Rojo a los guadalajareños. El alcalde de esta ciudad es el ejemplo claro de político desconectado de la realidad de la calle y de los verdaderos problemas sociales, del que no ve más allá de la punta de su nariz ideológica y de sus intereses políticos”, ha subrayado De Miguel.

El portavoz de VOX ha advertido de que “muchos guadalajareños tienen verdaderas dificultades para hacer frente al pago de su bolsa de la compra diaria, de los suministros y de sus pagos como autónomos o como pequeños empresarios. Y el alcalde de Guadalajara, en vez de ahorrar y dedicar dinero para paliar esto, se dedica a gastarse su dinero en pan y circo, en autobombo y publicidad, en su campaña electoral que ya ha empezado. Ha dilapidado el remanente de Tesorería que teníamos ahorrado en los últimos 16 años por un total de 18,6 millones de euros. Nos han dejado definitivamente solo las telarañas en la caja fuerte de este Ayuntamiento”.

Es por ello por lo que De Miguel calificó al gobierno de coalición de PSOE y Ciudadanos como “unos derrochadores, imprudentes, inconscientes e insensibles”, poniendo como ejemplo de “gastos y derroches los cargos duplicados y prescindibles como el del director general de Deportes para tapar la inoperancia del concejal del área”.

Antonio de Miguel también recalcó que “desde VOX y por evitar daños por perjuicio y menoscabo irreparable para el Ayuntamiento y los guadalajareños para el año 2022 y los sucesivos decidimos, entre otras razones, enmendar a la totalidad los presupuestos municipales. Y además, denunciamos estos temerarios presupuestos ante el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado”.

“El infierno del gasto en la imposición de la ideología de Sánchez”

Durante su intervención Antonio de Miguel citó más ejemplos “del infierno que viven los guadalajareños que ven cómo se dilapida su dinero en la ideología del enfrentamiento guerracivilista socialista ideada por Sánchez como el ciclo de ‘Memoria contra el olvido’, organizado por este Ayuntamiento como también lo hicieron con los homenajes y monumentos guerracivilistas. Infierno es tener un alcalde que enfrenta y divide a los guadalajareños, un alcalde que reabre viejas heridas guerracivilistas en busca de venganza en vez de buscar unidad, concordia y reconciliación”.

Así, De Miguel rememoró el hecho calificado como “grosero que para sus pancartas de propaganda ideológica partidista sí hay hueco en el balcón de este Ayuntamiento, pero para nuestra patrona, la Virgen de la Antigua, y para nuestras creencias religiosas y tradiciones no haya cabida en ese balcón que representa a todos los guadalajareños”.

“El infierno que se vive en los barrios de la ciudad”

Antonio de Miguel no pasó por alto “el infierno que se vive en los barrios como por ejemplo, el olvido de las las reivindicaciones de los vecinos del barrio de Defensores-Adoratrices, que no ha hecho nada para mediar y abrir una puerta de acceso al centro de salud Guadalajara-Sur, una de las principales demandas de los vecinos. O como el que viven los vecinos de La Concordia para solucionar los problemas endémicos de su barrio. Están hartos de la suciedad de las calles, del trapicheo y menudeo de drogas a plena luz del día o de ver cómo los parques están llenos de cristales y excrementos. O el infierno que viven los vecinos del barrio de El Alamín con sus históricas demandas sin atender. O el que viven los vecinos del casco antiguo, sin un centro social para ellos ni microbuses que puedan darle un servicio. O el infierno de la inseguridad que vivimos en la ciudad y el aumento de delitos ocultado por el gobierno de Rojo, el mismo PSOE de Sánchez”.

De Miguel también señaló como prioridad solucionar “la limpieza de la ciudad, que es una de las principales preocupaciones de los vecinos según se desprendió del último informe municipal de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones”.

En cuanto a parques y jardines, el portavoz de VOX resaltó que “es un infierno también el que viven nuestros parques de Guadalajara y su biodiversidad urbana. Rojo debería empezar a cuidar nuestros parques y sus árboles. No lo hacen y por eso recibieron el ‘Premio Atila’ a la peor conducta medioambiental 2021 de Ecologistas en Acción. Y lo recibió, entre otras razones, por su política arboricida”.

De igual forma, De Miguel calificó como “un infierno el que se vive con los contratos en este Ayuntamiento. Se debe garantizar la transparencia en todos los contratos que se realizan para evitar el abuso de la adjudicación arbitraria. O el de las subvenciones y ayudas. En VOX vamos a seguir luchando por eliminar y denunciar cualquier gasto superfluo, de amiguismo y partidista en este asunto”.

Antonio de Miguel finalizó avisando de que “en breve llegará el gasto descontrolado para navidades y luego para la Feria Chica. Ese es el pan y circo del socialista Alberto Rojo y sus socios de Ciudadanos. Así intentarán maquillar su mala gestión y así intentarán ir a la elecciones de mayo 2023”.