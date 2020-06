Vox se desmarca del pacto social para la recuperación

“Vox no apoyará un pacto ideológico por la respuesta social a la crisis derivada del Covid-19 en Guadalajara firmado e impuesto por el equipo de Gobierno socialista y de Ciudadanos porque no representa a todos los colectivos vulnerables de la ciudad y es discriminatorio”. Así de rotundo se ha mostrado este martes el portavoz de Vox, Antonio de Miguel, al término de la segunda reunión del Pacto por la Recuperación Económica y Social de Guadalajara, en la que el representante de la formación también ha calificado el nuevo borrador económico presentado como “insuficiente porque no ataca el gran problema y no compensa los daños de una forma significativa, sobre todo a los autónomos de nuestra ciudad”.