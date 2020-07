3.400 parados en Guadalajara como consecuencia de la crisis sanitaria

Así lo ha manifestado el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, en rueda de prensa hoy en Guadalajara junto con el secretario general de CCOO en esta provincia, José Mª Rey.

La Ejecutiva regional de CCOO CLM ha iniciado una ronda de reuniones con las diferentes direcciones provinciales del sindicato para analizar la situación sociolaboral y económica y diseñar la estrategia del sindicato para la recuperación y salida de esta crisis.

En este sentido, De la Rosa ha hecho hincapié en la necesaria “complicidad” que tiene que haber entre las diferentes administraciones, los sindicatos de clase y la patronal. “La recuperación económica y social es compromiso de todos y para ello es necesario un diálogo social con mayúsculas, directo, muy cercano, continuado y desde la absoluta corresponsabilidad”.

El secretario general de CCOO CLM ha aseverado que “la precariedad laboral nunca será el camino de la recuperación. El mantenimiento de las empresas no va a venir determinado por la precarización del empleo. No hay ningún trabajo indigno, sino condiciones laborales indignas propuestas por muchas empresas a muchos trabajadores y trabajadoras. La precariedad es el primer motivo de indignidad y de ausencia de derechos ciudadanos. Cuando el trabajo es precario la propia democracia se degrada. Debemos aprender la lección de la crisis de 2008, no se puede victimizar una vez más a los más débiles, a las y los trabajadores”.

El líder regional de CCOO CLM ha valorado la acción del Gobierno de España para evitar una destrucción masiva de empleo. Los ERTE han supuesto un colchón de seguridad para la protección de los puestos de trabajo, más de tres millones de personas trabajadoras en el país se han visto afectadas por un ERTE, lo que ha evitado que sus contratos finalizaran y que muchas empresas tuvieran que cerrar. Pero una vez que este importante mecanismo finalice, tenemos que plantearnos cómo volvemos a la normalidad del empleo sin que haya destrucción y para ello es necesaria la complicidad de la patronal. Precisamente Guadalajara no ha sido ejemplo de ello.

Según estimaciones del sindicato en la provincia de Guadalajara, de las 18.143 personas en desempleo, en torno a 3.400 lo están como consecuencia de la crisis sanitaria, lo que supone un 23% del paro de la provincia. 3.400 personas que habrían podido pasar a un ERTE, pero que en su caso se optó por el despido.

Si comparamos los datos con los del resto de la región, Guadalajara es la provincia en la que la crisis sanitaria está afectando más al desempleo, así nuestra estimación para el conjunto de la región se sitúa en el 16%, 7 puntos por debajo de la de Guadalajara.

La crisis sanitaria ha supuesto un parón en la mayor parte de las actividades económicas de todas las provincias, pero mientras que los sistemas acordados para mantener el empleo como los ERTE han logrado frenar la destrucción de empleo, esta contención del desempleo no ha sido generalizada dado que los sectores precarizadores han vuelto a precarizar aún más a quienes trabajan en ellos y en lugar de optar por soluciones protectoras, han optado por despidos o no renovaciones de contratos, así el sector de la logística, tanto en sus contrataciones directas como en las contrataciones desde ETT ha sido uno de los sectores que han destruido más empleo.

“Tenemos que poner en marcha la provincia, la región y el país, no hay que buscar en el Covid-19 un pretexto para una vez más precarizar las condiciones laborales, aún estamos a tiempo de poder paliar de manera importante la situación que se vaticina, apostando por la estabilidad en el empleo e impulsando la negociación colectiva como instrumento fundamental que es para regular las nuevas condiciones laborales, incluido el teletrabajo, que para algunos empresarios es sinónimo de explotación laboral”.

Junto a esto “es necesario derogar los elementos más desequilibrantes y más lesivos de la reforma laboral, pues de lo contrario el tiempo postcovid será muy difícil. Si seguimos con la misma legislación laboral, si las empresas pueden negociar su propio convenio y si las condiciones laborales se implantan de manera unilateral por parte del empresariado, sospecho que la precariedad laboral va a ser la principal protagonista en las relaciones laborales en la región y el país. Y eso es sinónimo de hacer que esta pandemia económica se prolongue durante más de un lustro. O empezamos a tomar medidas o esta crisis será muy profunda y puede dejar a mucha gente en la calle”.

Asimismo, el secretario general de CCOO CLM ha hecho hincapié en la necesidad de apuntar el servicio público de salud, el instrumento más útil para salvar de la pandemia; la sanidad privada se ha puesto de perfil, en algunos casos incluso haciendo negocio. “El valor del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras, que han tenido un comportamiento profesional jugándose la vida, no solo merece un aplauso, es de justicia que se les dé la recompensa que esperan: un empleo y unas condiciones laborales dignas”.

En este sentido, De la Rosa ha emplazado al presidente Emiliano García-Page a que “siga apostando por la sanidad pública, que las y los trabajadores contratados para reforzar las plantillas no se vayan ahora a la calle, que las residencias de mayores no sean un aparcamiento de personas, sino que presten un servicio de excelencia, que sean servicios sociosanitarios de verdad”.

De esta crisis tenemos que salir con un modelo social reforzado, con unos servicios públicos fuertes, una sanidad, una educación públicas, una atención a las personas suficiente y de calidad.