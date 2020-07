Acabamos de entrar en fases de riesgo muy alto de incendios

Así lo ha explicado el consejero José Luis Escudero en la presentación realizada en el Centro Operativo Provincial (COP) de Guadalajara, situado en la finca de ‘El Serranillo’, donde ha puesto de manifiesto que si en la primera parte de la campaña se buscaba la implicación de toda la ciudadanía, “ya que nueve de cada 10 incendios se deben a causas humanas y por tanto, son evitables”, en la segunda parte bajo el lema ‘Nosotros somos necesarios, #EresEsencial’ queremos destacar la labor fundamental de cada uno de los integrantes del dispositivo Infocam, el trabajo en equipo en sus distintas responsabilidades, ya que son los que cada día trabajan en apagar los incendios, cuidan nuestro medio natural y debemos ser conscientes del riesgo que conllevan en cada jornada”.



Durante la presentación, en la que también han participado el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán; el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero; y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Luis Tenorio el consejero ha subrayado que el planteamiento de utilizar imágenes con las caras de los integrantes del dispositivo, pretende “realzar su papel, valorar cada puesto de trabajo, dado que son los que se baten el cobre para protegernos a diario. Y desde el Gobierno estamos muy orgullosos de todas esas personas que lo conforman, que provienen la mayor parte de zonas rurales y que es preciso poner en valor tanto su figura como su importante labor”. De hecho, “consiguen apagar el 75% de los fuegos que se declaran en fase conato, es decir, que no se extiende por encima de una hectárea”, ha dicho.



Esta segunda fase de la campaña busca dar continuidad al trabajo iniciado con la llegada de peligro alto el pasado 1 de junio, e incidir de una forma más notable en la sensibilización de cara a estos meses de julio y agosto donde los niveles del Índice de Propagación Potencial de Incendios derivarán a situaciones de riesgo muy alto o extremo.



“Acabamos de entrar en fases de riesgo muy alto y la colaboración de todos y todas es esencial y fundamental para proteger nuestro medio natural”, ha indicado Escudero, señalando que con estas medidas de concienciación se pretende “cambiar los hábitos de conducta que originan, con mayor frecuencia, los incendios forestales”. Así ha vuelto a hacer hincapié en que se extremen todas las precauciones y se actúe con responsabilidad en el medio natural de cara a futuros episodios de inestabilidad y altas temperaturas que puedan ocurrir durante las próximas semanas, y siempre avisar al 112.



El consejero ha recordado la importante inversión que el Gobierno de Castilla-La Mancha destina a la actual campaña de prevención y lucha contra incendios forestales con un presupuesto superior a 83,6 millones de euros para toda la región; distintas novedades en cuanto a la estructura y composición de la misma, el refuerzo en medios materiales y la participación de casi 3.000 personas que conforman el dispositivo del Plan Infocam, además de contar con 244 medios aéreos y terrestres para esta campaña. Y en cuanto a la provincia de Guadalajara se dispone de una dotación de 67 medios, 5 aéreos y 62 terrestres, junto a un dispositivo de unas 465 personas, todo con una inversión de 14,5 millones de inversiones.



6,6 millones para mejorar infraestructuras contra incendios



El consejero de Desarrollo Sostenible ha aprovechado la visita para conocer las obras de mejora que se han efectuado en el COP de Guadalajara para esta campaña donde se han acometido dos importantes actuaciones para optimizar la operatividad del mismo. Se trata de la adecuación del helipuerto y de un camino interior para así garantizar la circulación de los vehículos que participan en los operativos, en las mejores condiciones.



Estas actuaciones se incluyen dentro del plan regional de mejora de las infraestructuras del dispositivo Infocam dotado con más de 6,6 millones de euros para los próximos dos años y que recoge inversiones en Castilla-La Mancha para la construcción de nuevas bases de retén; rehabilitación y adecuación de las ya existentes; ejecución de puntos de agua o nuevas torres de vigilancia.





De esta forma, ha destacado los más de dos millones de euros para 2021 y 2022 en la provincia de Guadalajara, con la nueva base helitransportada de Corduente y el centro comarcal de emergencias en Molina de Aragón, y ya en este año más de 300.000 euros de inversión en bases de retén como Mazarete, Sacedón, Cogolludo o la ejecución de una nueva torre de vigilancia en Auñón, además de diversas actuaciones de eficiencia energética en las bases de retén de Albalate, Almadrones o Villares de Jadraque.



"Inversiones que van a las zonas rurales de nuestra región y también de Guadalajara", ha confirmado el consejero reafirmando el compromiso inequívoco del presidente García-Page y de este Gobierno regional "por nuestra provincia y sus comarcas más despobladas, por ello el pasado viernes en la petición conjunta entre los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, al Gobierno de España, también se incluye la Sierra Norte de Guadalajara y el Señorío de Molina".



Balance satisfactorio del primer mes en época de riesgo alto de incendio



El consejero de Desarrollo Sostenible también ha realizado un breve balance del primer mes de la época de riesgo alto de incendios (del 1 al 30 de junio). “Aunque siempre hay que ser prudentes y teniendo en cuenta que en junio la meteorología ha sido favorable, podemos decir que por ahora está siendo bastante satisfactorio con un marcado descenso, tanto en el número de siniestros, como en el de hectáreas forestales afectadas, por lo que se está actuando de forma muy eficaz”, ha indicado Escudero.



Así, ha añadido que de los 79 incendios ocurridos, 48 han quedado extinguidos en fase de conato. Una reducción del 37 % de incendios declarados con respecto a la misma época del año anterior, además de verse aminorada la vegetación tanto forestal (78,22%) como no forestal afectada por el fuego (51,10%).



En Guadalajara, se ha mantenido la misma tendencia, con 9 siniestros (12 menos que en 2009) de los que 8 fueron detenidos en fase de conato y solo uno ha sido calificado como incendio. Así unas 3,04 hectáreas forestales se han visto afectadas este año, (el año anterior fueron 22,19 hac en el mismo periodo), mientras que la superficie no forestal asciende a 25,20 hac (en 2019 se elevó a 123,63 hac).