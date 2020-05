Acuerdo unánime para suspender las fiestas de Valdeluz y Yebes

Cócera es consciente de la “decepción” que esta decisión puede suscitar entre una parte de los vecinos, pero aplaude la “responsabilidad, y sensatez” que han demostrado los portavoces de todos los grupos políticos. “La ciudadanía no hubiese entendido otra postura distinta y valora que hayamos estado a la altura de las circunstancias”, aprecia el alcalde de Yebes. Tras el anuncio publicado en las redes sociales, las reacciones de los vecinos no se han hecho esperar. En la mayoría de los casos, los comentarios y valoraciones coinciden con los planteamientos esgrimidos por los partidos políticos, “lo que demuestra la madurez, comprensión y sentido común de la ciudadanía”. No obstante, Cócera avanza que a lo largo del verano se celebrarán en distintos escenarios del municipio una serie de actividades culturales “que animarán este periodo estival”, en las que serán de aplicación las medidas de seguridad y distanciamiento social que han ordenado las autoridades sanitarias.

Las partidas reservadas en los presupuestos municipales de este ejercicio a financiar las fiestas de Valdeluz y Yebes en los meses de julio y agosto se están empleando en intervenciones urgentes de carácter social y humanitario. Otro paquete económico procedente de esta dotación económica se destinará a la convocatoria de un Plan Local de Empleo para personas desempleadas, ayudas a las familias y personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social y una línea de ayudas para los profesionales y autónomos del municipio. “En esta situación de excepcionalidad lo razonable es que estos recursos reviertan directamente en los colectivos sociales y económicos que más están sufriendo los reveses y estragos de esta pandemia”, apunta el alcalde de Yebes. Cócera recuerda que el Ayuntamiento también ha incrementado hasta los 45.000 €, diez mil más que el pasado año, las ayudas al estudio cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 1 de junio.

El pasado mes de abril, el Pleno aprobó un primer paquete de medidas urgentes por importe de casi 30.000 € para hacer frente a ciertas deficiencias y ayudar al colectivo de desempleados y familias con menos recursos. En la próxima sesión plenaria también se dará el visto bueno a otro plan de ayudas e incentivos dirigido, sobre todo, a los autónomos, pymes y profesionales del municipio. “Que se vieron obligados a echar el cierre y que han decidido reanudar la actividad tras el levantamiento de las restricciones en condiciones muy precarias”, opina el alcalde yebero. Que anuncia que ese paquete tendrá en cuenta las propuestas planteadas por la oposición, “porque es mucho lo que está en juego y ahora más que nunca es necesario demostrar unidad de acción para salir adelante en esta complicada situación económica, social y laboral”.

Por otro lado, el Gobierno municipal ha decidido mantener los dos días festivos locales fijados en su día por el Pleno del Ayuntamiento en el calendario laboral, que seguirán siendo el lunes 24 de agosto coincidiendo con la festividad de San Bartolomé, patrón de Yebes, y el miércoles 30 de septiembre, en conmemoración de San Jerónimo.