Adjudica la construcción de un edificio de Usos Múltiples de Valdeluz

Con los únicos votos a favor de los concejales del equipo de Gobierno y el rechazo de la oposición, el Pleno del Ayuntamiento de Yebes ha aprobado este mañana la adjudicación de las obras de construcción del Edificio de Usos Múltiples de Valdeluz, a cuya licitación concurrieron siete empresas. Finalmente será la constructora EJUCA S.A. que presentó la oferta más ventajosa, la encargada de ejecutar el proyecto, que tendrá un coste de 2.486.270,93 € (IVA no incluido). El proyecto se llevará a cabo en tres anualidades y el alcalde advirtió que “no pondrá en riesgo la sostenibilidad económica y financiera” de la Tesorería municipal. Miguel Cócera aclaró que esta infraestructura “contribuirá a dignificar los servicios que hoy prestamos en condiciones de absoluta precariedad y la atención a los vecinos, que no se merecen ser atendidos en barracones de obra”. A este respecto, recordó que este proyecto “ni es un despilfarro ni un capricho”, sino “una necesidad imperiosa”.

El Edificio de Usos Múltiples de Valdeluz se levantará en una parcela de titularidad municipal situada en la Avenida del Parque y dispondrá de 3.143 metros cuadrados de superficie útil distribuidos en cinco alturas. Además de las oficinas administrativas, dispondrá de un auditorio para conciertos y presentaciones culturales con capacidad para 200 plazas, salas de estudio, bibliotecas infantil y juvenil, salas de informática y polivalentes, zona de servicios sociales y desarrollo local, despachos modulares para futuros servicios y los archivos vivo y muerto con su zona de consulta. Se trata de la actuación “más ambiciosa e importante de este mandato”, un edificio que “aún no se ha empezado a construir y ya se ha quedado pequeño” y que sin duda marcará “un punto de inflexión en el presente y futuro” del municipio. Y que dará respuesta a las necesidades y demandas vecinales de la próxima década, “lo que sin duda justifica una inversión de esta envergadura”.

Miguel Cócera negó que esta infraestructura se vaya a financiar con los impuestos de los vecinos, sino que será costeado con cargo a los los remanentes de Tesorería que proceden de la venta del patrimonio público de suelo. Y aclaró que “ni va a comprometer los próximos presupuestos anuales ni los servicios que se prestan”. Ante la petición de la oposición de convocar una consulta ciudadana para decidir la conveniencia o no de ejecutar este proyecto, el alcalde de Yebes puso de manifiesto que esa consulta se realiza cada cuatro años en las urnas. “Y los grupos políticos que conforman la coalición de Gobierno y que obtuvieron el respaldo de la mayoría de los vecinos, llevaban en sus respectivos programas electorales la construcción de este edificio”, ha señalado. A este respecto, ha indicado que la responsabilidad del equipo de Gobierno es dar cumplimiento a esos programas, “que son un contrato con la ciudadanía”. “Que nos han elegido para trabajar por el futuro de todos, algo que vamos a seguir haciendo, le pese a quién le pese”, ha asegurado.

Mientras VOX se mostró en desacuerdo con el proyecto, que calificó de “bochornoso”, las portavoces de Ciudadanos y Partido Popular coincidieron en que, si bien el edificio era necesario, “este no es el mejor momento” para acometer un gasto tan elevado, por lo que recomendaron su aplazamiento ante la situación de “incertidumbre económica” generada por la pandemia. Por su parte, el portavoz de 40 Compromisos aseveró que “los vecinos de Valdeluz no pueden seguir recibiendo los servicios en casetas de obra” y recordó que este proyecto se remonta a 2013. “Nosotros ya hablábamos de la necesidad de construir este edificio en 2011, que será una realidad en tres años”, declaró. Por último, la portavoz del PSOE recordó que el 80% de la superficie del edificio se destinará a los ciudadanos y abundó en que la crisis sanitaria no puede servir de excusa para paralizar el desarrollo del municipio. “Lo que este país necesita es inversión para relanzar el empleo y la economía y las Administraciones debemos servir de ejemplo”, afirmó.

El alcalde de Yebes insiste en que este edificio dará respuesta a las demandas actuales y las que se plantearán en el futuro, puesto que se ha proyectado para atender a una población de unos 10.000 habitantes. De acuerdo con los plazos que baraja el Gobierno municipal, las obras darán comienzo este verano y tendrán un periodo de ejecución de 20 meses, por lo que el Edificio de Usos Múltiples estará concluido en la primavera de 2022. “Lo que no va a consentir este equipo de Gobierno es que los vecinos de Valdeluz sigan teniendo servicios en barracones y sean atendidos en casetas de obra durante otros ocho años más, como pretende la oposición”, sentencia Cócera.