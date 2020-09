AES y Ayuntamiento colaboran para mostrar la calidad de vida en Sigüenza

El Turismo es la punta de lanza del desarrollo económico del municipio. Sin embargo, AES y Ayuntamiento coinciden en que para que un proyecto turístico de calidad se consolide en el tiempo es fundamental forjar un tejido empresarial y humano que abarque todos los sectores productivos de la localidad.

Para contribuir a este fin, se ha desarrollado una campaña promocional en la que cuatro personas, de diferentes edades y perfiles profesionales, cuentan su propia historia personal, y cómo han elegido vivir en Sigüenza, como opción de vida.

Son Elisa, que, después de terminar sus estudios de Empresariales decidió iniciar el ejercicio de su profesión en Sigüenza. “Acabé la Universidad, y me volví a Sigüenza. Siempre tuve muy claro que mi sitio lo tenía en Sigüenza... Encontré un trabajo y es un privilegio. Gente para salir y pasártelo bien, nunca te falta. Yo, elijo Sigüenza”, señala.

Ricardo, dedicado a la organización de eventos, ha establecido su cuartel general en Sigüenza. “Después de 22 años ejerciendo mi profesión por todo el mundo, te preguntas: ¿es necesario tener que vivir en una ciudad?... y me volví a Sigüenza, con muchas ganas. Me puedo permitir el lujo de vivir aquí y seguir ejerciendo mi trabajo fuera. No dejo de cambiar Malasaña por las Travesañas. Yo, elijo Sigüenza”, dice.

Por su parte, Mara, ha vuelto a la ciudad para emprender un negocio. “Con lo a gusto que estoy aquí, la verdad es que no tengo ningún plan de vuelta. Es el tiempo que ahorro, no tener que coger el coche tanto, la rapidez en la que hago todo, la calidad de vida que tengo aquí. Es la bomba, poder trabajar y tener a tus hijos en el mismo sitio me da una tranquilidad tremenda, porque sé que lo están pasando bien y sé que es bueno para ellos. Aquí en Sigüenza, puedo tener de todo. Yo, elijo Sigüenza”.

Y, por último, Eva, que encuentra en Sigüenza toda la oferta cultural que necesita. “Aquí no tengo tiempo para aburrirme. Vivir en Sigüenza es un sueño cumplido, donde hemos podido volver a conectar con la cultura. Sigüenza se mueve, hay muchísima vida. No he echado de menos cosas que tenía en Madrid. Siempre encuentras gente con la que compartir el aperitivo”

La calidad de vida se atribuía, hasta hace poco, al patrimonio exclusivo de las ciudades. Pero estos meses de confinamiento han roto los esquemas y han hecho que muchos se planteen la vuelta al mundo rural, ya sea para tele trabajar o como emprendedores de iniciativas novedosas y en busca de un entrono menos hostil para el crecimiento de sus hijos.

Sigüenza ya era un destino idílico para vivir, pero la “nueva normalidad” ha abierto un nuevo lugar donde emprender un proyecto de vida inmejorable, donde grandes y pequeños tienen al alcance de su mano un abanico de posibilidades que no están al alcance en las grandes urbes.

Además de la colaboración en esta campaña, la Asociación de Empresarios de Sigüenza recibe todas las solicitudes de información o de ofertas de trabajo, conectándolas con las demandas de empleo. Así, todas aquellas personas interesadas en trasladar su vida a un lugar con una calidad de vida mejor, con un aire más sano, y conectada al mundo, puede hacerlo escribiendo a la Asociación. La Asociación conectará oferta y demanda, propiciando, con ello, nuevas oportunidades a unos y otros.