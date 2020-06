Aranzueque recoge firmas para recuperar la asistencia sanitaria presencial

En el texto de su petición, el Ayuntamiento del municipio lamenta que “Aranzueque se encuentre desprotegida por el sistema sanitario de Castilla La Mancha y la dirección de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara”.

“Necesitamos el servicio básico del que se nos privan en este municipio porque la mayoría de nuestra población corresponde a los distintos grupos de riesgo (edad, patologías, etc) y no tienen posibilidad en su mayoría para desplazarse.”

Desde el Ayuntamiento aseguran que entienden que la situación del Covid-19 es excepcional, pero “por esto mismo”, añaden, “no se nos puede privar de dicha atención primaria presencial en momentos de alto riesgo sanitario”.

“La asistencia telefónica no es suficiente, como desde varios grupos de médicos de atención primaria están manifestando. La asistencia presencial es necesaria para controlar otros problemas o patologías que no puede manifestar o comentar el paciente, ya que la observación del profesional puede darse cuenta in situ que puede haber otro tipo de dolencias adyacentes".

María del Rosario Rabadán, concejala de Economía, Hacienda, Cultura y Bienestar Social, señala que esta es una petición iniciada por el Ayuntamiento pero “en representación de los vecinos del pueblo, que están muy enfadados” e insiste en que “hay personas muy mayores que no pueden coger un coche para desplazarse a otro municipio para ir al médico”.

A través de la campaña que han iniciado solicitan a la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara “que se proceda a la restauración inmediata de dicho servicio en el municipio”.

“Ahora más que nunca hay que apoyar a los pueblos”, dice uno de los comentarios de apoyo publicados en la campaña. “¡Los habitantes rurales estamos siempre! ¡Y queremos vivir con un mínimo de atenciones!”, reclama otra ciudadana en la petición.