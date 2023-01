Azuqueca reprueba a Mane Corral por su tuit contra la secretaria de Estado de Igualdad

El Plano del Ayuntamiento de Azuqueca aprobó ayer la propuesta tramitada por urgencia de una moción presentada por IU y por el Equipo de Gobierno (PSOE) para la reprobación de Mane Corral, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, por un mensaje que publicó el 12 de enero en su perfil de Twitter. En ese tuit, Corral afirmaba que ‘Ni un violador te toca’ en alusión a Ángela Rodríguez, Secretaria de Estado de Igualdad, por sus declaraciones sobre las rebajas de penas a condenados por agresión sexual tras la aprobación de la ley del ‘Solo sí es sí’. La reprobación contó con el apoyo de PSOE, IU, PP, Vox, Cs y la concejala No Adscrita Aure Hormaechea y la abstención de Manuel Delgado (No Adscrito), y se ha incluido en el orden del día del Pleno.

David Pinillos, portavoz del Equipo de Gobierno, ha lamentado que “este tipo de declaraciones ponen en la picota a todas las ciudadanas” y ha asegurado que “tienen un calado muy profundo”. La portavoz de IU, María José Pérez, ha pedido que “la crítica política se base en argumentos”. “Son descalificativos graves que justifican la violación”, ha apuntado, además de lamentar que “no es la primera vez” y ha referido algunos otros mensajes publicados por Mane Corral en el pasado.

Javier Ortega, desde Vox, ha lamentado que Mane Corral no haya condenado el tuit, a pesar de haberlo pedido en varias ocasiones. Miguel Díaz, de Cs, ha explicado que su formación “condena la violencia en cualquier forma y también las agresiones verbales”. De los concejales No Adscritos, Manuel Delgado ha rechazado participar en el debate, mientras que Aure Hormaechea ha afirmado que “es una frase desafortunada”, “una burrada” y que “el tema de las violaciones es muy serio y no se puede utilizar en broma o mofa”.

En su defensa, Mane Corral ha indicado que “hay manipulación en las palabras y el contexto”. “Pido perdón por haber actuado de la misma forma que la Secretaria de Estado de Igualdad que se rió de la rebaja de condena de 250 violadores”, ha dicho. En una segunda intervención, ha pedido "disculpas a las personas que se hayan sentido insultadas " y se ha sorprendido por el revuelo generado.

Piedad Agudo, concejala de Igualdad de Oportunidades, ha indicado que “le falta respeto a las mujeres”. “Son unas palabras tan fuertes y tan humillantes”, ha dicho emocionada. “Como portavoz del grupo municipal del PP puede ser miembro del Consejo Local de Igualdad y voy a respetarlo, aunque, a nivel personal, no me gusta”, ha afirmado.

La moción ha contado con el apoyo del Equipo de Gobierno, IU, Vox, Cs y la concejala No Adscrita Aure Hormachea. El PP ha votado en contra y Manuel Delgado se ha abstenido.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en señal de condena a los tres últimos asesinatos machistas registrados desde el Pleno previo (18 de enero) y de solidaridad con las víctimas y sus familias.

Aprobado el presupuesto de 2023 de Azuqueca por un importe de 36,6 millones de euros

Como principal punto del orden del día el Pleno ha aprobado de manera inicial el Presupuesto General para el ejercicio 2023 por un importe total de 36.676.000 euros. El punto ha contado con el apoyo del Equipo de Gobierno, mientras que Izquierda Unida, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han votado en contra y los ediles No Adscritos (Aure Hormaechea y Manuel Delgado) se han abstenido.

El alcalde y concejal de Hacienda, José Luis Blanco, ha afirmado que “ha sido difícil cerrar este presupuesto debido a la situación de incertidumbre actual” y ha asegurado que “es el que la ciudad de Azuqueca necesita en este 2023”. “Da continuidad a este mandato y a los compromisos que nos hemos marcado en nuestro plan de ciudad para la mejora de Azuqueca y de sus vecinas y vecinos”, ha indicado. En este sentido, ha explicado que el municipio “necesita nuevos espacios para cubrir las necesidades de la sociedad, como la ampliación de la Casa de la Cultura o la construcción de La Caja, unas obras que van a aumentar su calidad de vida”.

En cuanto al presupuesto, en el estado de los gastos, se recogen 35.049.269,48 euros en operaciones no financieras y 1.626.730,52 euros en operaciones financieras. El alcalde ha reconocido que la partida de gastos de personal supone “una cantidad muy importante -14.493.255,96 euros- debido a que el Ayuntamiento presta muchos servicios con personal directo, sin concesiones: Policía Local, Urbanismo, Jardinería, Limpieza o Servicio de Atención a la Ciudadanía, entre otros”. Además, se incluye una partida de 310.000 euros destinada para el Plan de Empleo, que se suma a la subvención concedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara.

Inversiones

José Luis Blanco también se ha referido a las inversiones, que ascienden a 3.235.000 euros e incluyen obras en la Casa de la Música, donde ensaya la Banda de Música de Azuqueca, y en la Casita de los Cuentos Eva Ortiz, además de mejoras en colegios y escuelas infantiles, en instalaciones deportivas, en la red de agua potable, en vías públicas y maquinarias. El alcalde ha reconocido que las inversiones, con respecto al ejercicio de 2022, se han reducido. “Muchos proyectos se han puesto en marcha precisamente el año pasado, nos va a llegar inversión por otros medios –en referencia a los fondos Next Generation- y, además, hay disminución en la previsión de ingresos y hay que distribuirlos”, ha dicho.

En el estado de los ingresos, las operaciones no financieras ascienden a 34.081.000 euros, en concreto, las operaciones corrientes suman 33.646.000 euros (impuestos directos e indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales) y las operaciones de capital, 435.000 euros (enajenación de inversiones reales). Las operaciones financieras, por su parte, ascienden a 2.595.000 euros.

Durante el debate, la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, María José Pérez, ha criticado que el presupuesto “no ayuda a las familias ni a los contribuyentes que han perdido poder adquisitivo”. También ha señalado que “es muy escaso en Cohesión Social (“mismas cuantías”) y en plantilla” y que no contempla “el refuerzo de la Policía Local ni políticas de vivienda para el problema de ocupación ilegal en el municipio”. Pérez también ha indicado que este presupuesto es 8 millones de euros más bajo que en 2022 y que las inversiones pasan de 14 a 3 millones de euros.

Desde el Partido Popular, su portavoz, Mane Corral, ha repasado los presupuestos de esta legislatura: “en el primero, se subieron los impuestos locales; el segundo, marcado por la COVID-19, no incluyó ayudas directas a los sectores más perjudicados y el tercero era muy inversor, pero dejó partidas sin ejecutar como La Caja, la ampliación de la Casa de la Cultura, limpieza viaria…”. Para este ejercicio 2023, ha pedido “más seguridad y gastar lo que haga falta porque es primordial”. “No es el presupuesto que se ajusta a nuestra acción política”, ha indicado sobre su voto en contra.

El portavoz de Vox, Javier Ortega, ha planteado dudas sobre la cuantía total del presupuesto, que “vuelve a las cifras de 2021”, así como a las cuantías que se recogen en las subvenciones.

Miguel Díaz, portavoz de Ciudadanos, ha basado su rechazo a que “no hay justificación de los gastos” y ha lamentado que las propuestas realizadas por su grupo no se han considerado y han quedado “sin respuesta”.

Aure Hormaechea, concejala No Adscrita, también ha preguntado por algunas cuestiones relacionadas con productividades y la enajenación de la parcela municipal para el Centro de Atención a Refugiados. Manuel Delgado, también concejal No Adscrito, ha rehusado su turno de palabra, aunque ha criticado “la escasez de tiempo para revisar la documentación”.

Tras esta aprobación en el Pleno, tanto el presupuesto, como las bases de ejecución, se expondrán al público durante 15 días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Durante ese plazo, se podrán presentar reclamaciones y, en caso de no producirse, se considerará como definitivo.

Subvenciones

También en el apartado económico, se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones para 2023. “Azuqueca no sería nada sin sus asociaciones, Casas Regionales, clubes deportivos… porque todos esos colectivos hacen Azuqueca”, ha destacado José Luis Blanco. “El incremento de este plan beneficia al conjunto de la sociedad”, ha añadido. Este documento contempla ayudas en seis líneas: Derechos y Libertades, Ayuda oficial a la cooperación, Azuqueca colabora, Retos Deportivos, Educación Global y Desarrollo Económico. Las subvenciones pueden ser no nominativas (becas para material escolar, para Máster y Postgrado o terapias para personas con diversidad funcional, entre otras) y nominativas, por ejemplo, con las Peñas Públicas, con un incremento de 3.000 euros este año; clubes deportivos, con una subida media de un 20 por ciento; con la UNED y las AMPA de centros educativos y, como novedades, con FECAM (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha) y la Fundación Paco de Lucía para el proyecto municipal ‘In Time’. El punto ha sumado el apoyo del Equipo de Gobierno, mientras que Ciudadanos y Vox han votado en contra (acusan falta de justificación de las cuantías) y, por último, Izquierda Unida, Partido Popular, Vox, Ciudadanos y los dos concejales No Adscritos se han abstenido.

Declaración institucional

El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado una moción para “la sensibilización, concienciación y lucha contra la lacra social de los accidentes laborales”. Tras un proceso de adaptación del texto con aportaciones de Vox, finalmente se ha presentado como declaración institucional. Entre los puntos del acuerdo, se insta al Equipo de Gobierno a impulsar políticas de seguridad laboral, a incluir como criterios de desempate en procesos de licitación los índices de siniestralidad laboral y conceder puntos extra a las empresas con el certificado ISO45001 (Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo); a realizar jornadas de concienciación, a recordar durante la sesión plenaria a las víctimas mortales de accidentes laborales cuando sean publicados los datos por el Ministerio de Trabajo, así como a guardar un minuto de silencio cada vez que haya un fallecido por esta causa en la provincia de Guadalajara; crear un canal de comunicación directo y confidencial para sugerir, alertar o denunciar conductas de riesgo y a reforzar las medidas de vigilancia. Asimismo, se solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España a seguir aumentando la plantilla e intensificando las tareas de Inspección de Trabajo.

El portavoz del Equipo de Gobierno (PSOE), David Pinillos, ha facilitado datos de esta legislatura, cuando se han registrado 77 accidentes laborales (55 hombres y 22 mujeres; 75 durante la jornada y 2 en ‘in itinere’), y se han impartido distintos cursos con más de 200 participantes.

Por otra parte, el texto de Ciudadanos para la realización de un protocolo de señalización se ha retirado ante el compromiso de analizar esta materia en una reunión centrada en la seguridad vial.

