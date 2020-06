"También debemos realizar un llamamiento al respeto para evitar todas aquellas conductas incívicas que generan ruido, molestias, suciedad e inseguridad para el conjunto de la ciudadanía", señala el concejal de Derechos y Libertades, David Pinillos. En este sentido, el edil lamenta que "cada fin de semana se están registrando botellones y, lo que es aun más grave, además, este fin de semana, se han producido carreras de coches ilegales en el municipio".

"Son situaciones intolerables y que no vamos a permitir", afirma David Pinillos, quien avanza que "Policía Local y Guardia Civil continuarán trabajando de manera coordinada para garantizar la buena convivencia en el municipio con el inicio de la denominada nueva normalidad". "Se va a incrementar la vigilancia, así como las sanciones sobre estas conductas incívicas", sostiene, al tiempo que pide la colaboración de la ciudadanía en general y de la juventud en particular: "el fin del Estado de Alarma no significa que haya desaparecido el riesgo de contagio por la COVID-19 y, por eso, todas y todos debemos cumplir con las medidas de seguridad e higiene establecidas para evitar riesgos y retrocesos indeseados", concluye.