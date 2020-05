Bellido agradece “la responsabilidad” de Ciudadanos y lamenta el "manotazo" del PP

A la actitud de Ciudadanos, Bellido ha contrapuesto la del Partido Popular, de cuyo líder nacional ha afirmado que “le está haciendo un flaco favor a su historia reciente” con su actitud en la convalidación de los reales decretos del estado de alarma. “Un partido con ambición de Gobierno tiene que poner por delante de todo lo demás la seguridad y la vida de la ciudadanía y el PP no lo está haciendo”, ha indicado.

En clave regional, el secretario provincial del PSOE de Guadalajara ha hecho una lectura similar en la actitud adoptada por Ciudadanos y Partido Popular. En este sentido, ha destacado la predisposición al acuerdo y al diálogo que están demostrando PSOE y Ciudadanos en Castilla-La Mancha y ha lamentado que el PP esté respondiendo “a la mano tendida del Gobierno regional con un manotazo”. Así, ha recordado que Emiliano García-Page gobierna con mayoría absoluta y, por tanto “podría haber decidido avanzar de manera unilateral, pero ha sido el primer gobierno autonómico en llamar a la oposición para ofrecer diálogo y acuerdo”, ha afirmado.

Por esta razón ha valorado positivamente el preacuerdo en el que trabajan PSOE y Ciudadanos. “Se han sentado, se han dejado pelos en la gatera, han cedido en sus posiciones iniciales y han llegado a acuerdos”, ha indicado, al tiempo que ha tildado esta actitud de “valiente” porque “no acordar, no ceder, no hacer nada es lo fácil”. En este sentido, ha instado al Partido Popular “dejar la radicalidad” y sumarse al acuerdo “para hacer lo que la sociedad demanda en este momento”.

Bellido ha hecho hincapié en que los acuerdos alcanzados en Castilla-La Mancha por el presidente García-Page también con patronal y sindicatos van a permitir “atender a miles de autónomos y pymes, reactivar el sector económico y no dejar a nadie atrás”.

Desescalada

El secretario general del PSOE en Guadalajara ha mostrado su satisfacción ante la propuesta del Gobierno regional de que la provincia de Guadalajara pase a la Fase 2 de la desescalada. “Creemos que cumplimos” ha afirmado, y ha añadido que la evolución será positiva para la economía provincial, el posicionamiento turístico y la autoestima colectiva. No obstante, ha insistido en la necesidad de no bajar la guardia en ninguna de las fases porque “pasar de fase no significa relajarse, ya que no hemos vencido al virus”.

Así, ha recordado que “la desescalada tiene normas que hay que cumplir” y ha puesto el acento en que el 99 por ciento de la población está cumpliendo. “Para quien se salta las reglas y pone en peligro la salud de los demás, solo cabe la sanción”, ha indicado en referencia a las manifestaciones diarias que se producen sin autorización en distintos puntos de la provincia. “Si las autoridades están sancionando reuniones de más de 10 personas porque no están permitidas, hay que sancionar también a quien se manifiesta saltándose las reglas del estado de alarma y poniendo en riesgo la salud”, ha señalado y ha añadido que “no vayamos a incentivar desde la pasividad los incumplimientos”. Para Bellido, este modo de protesta es “irresponsable, peligroso y también muy irrespetuoso con quienes se han dedicado a salvarnos” y ha recordado que existen otras maneras de mostrar desacuerdo, ya sea desde los balcones, las redes y otros modos de protesta avalados por la correspondiente autorización.