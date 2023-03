Bellido apela a una campaña para “hablar de lo que toca, con buenos modales"

Los números uno y dos (María Jesús Merino) de la candidatura han presentado de forma oficial la candidatura socialista que, como ha definido la propia Merino, “está compuesta con personas con experiencia, talento y lo que nos aúna a todos que son la ilusión y las ganas de trabajar por los ciudadanos de Guadalajara y Castilla-La Mancha”, destacando que en su configuración se ha querido que se encuentren representadas las diferentes zonas de la provincia.

Como ya se anunció, la candidatura incorpora también como número tres al presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Mondéjar, José Luis Vega; a la actual consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en el cuarto puesto; y al actual diputado regional y alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, en el quinto lugar. Como suplentes se encuentran la guadalajareña Sonia Tierraseca, actual delegada provincial del jurado arbitral; Francisco Javier Montes, alcalde de Molina de Aragón; y Rosa García Ruiz, concejala de Cultura en Cabanillas del Campo

“Nuestra máxima es trabajar para todos y todas, sin sectarismo”, ha reseñado la propia Merino quien ha querido hacer especial hincapié en el hecho de que presentarse bajo las siglas del PSOE significa “anteponer los intereses generales” a cualquier otra cuestión ya que es “lo que nos diferencia de otros partidos políticos”. Es más, se ha querido referir a la diferente forma de actuar, por ejemplo, del presidente García-Page en su defensa de los recursos hídricos de Guadalajara o como, el PP de Paco Núñez se plegó a los “ante los intereses partidistas de su formación política”.

“Vamos a hacer propuestas en positivo y con buenos modales para hablar de lo que toca ahora, que es además lo que más importa a la sociedad”, ha asegurado Bellido en referencia a que en las elecciones municipales y autonómicas de mayo se abordan materias competencia municipal y del Gobierno autonómico - no estatales-, cuestiones tan destacadas como la sanidad, la educación, los servicios públicos o las políticas activas de empleo. “Ya habrá tiempo de hablar de otros asuntos como pensiones o salario mínimo”, ha dicho en referencia al objeto de otro tipo de convocatorias, aclarando que “el PP y Vox no tienen propuestas para Castilla-La Mancha y por eso su estrategia está basada en hablar de lo que no toca”.

“Pido al PP cordura y respeto”

El número 1 de la lista del PSOE a las Cortes regionales ha mostrado su preocupación por que la campaña electoral en Guadalajara pueda contagiarse de “la crispación” de otros territorios como Madrid u otras provincias de Castilla-La Mancha, donde ya imperan este tipo de comportamientos “envenenados”. “Reivindicamos para todos que exista juego limpio, una campaña de proyectos, de ideas, de valores y de propuestas”, asegura Bellido, quien matiza que “en la provincia de Guadalajara de momento no hay intoxicación con mentiras sistemáticas: me alegro y pido que se mantengan la cordura y el respeto”.

Una situación que según ha observado no está siendo la tónica general en nuestra región y, como ha indicado, “ese no es el camino, la sociedad no lo desea y pido al PP de Guadalajara que no se deje llevar por esas malas formas que Núñez está demostrando en el conjunto de la región”.

Bellido ha adelantado que en las próximas semanas se conocerán las propuestas de su programa para los próximos cuatro años, pero ha defendido el trabajo del Gobierno de Emiliano García-Page: “Nos presentamos para defender una gestión bien hecha en los últimos ocho años, recuperando todos los servicios que quitó María Dolores de Cospedal y extendiendo la cartera de servicios sociales”.

A su vez, Bellido defiende que los 40 años de autonomía han supuesto un salto de “calidad de vida, autoestima, derechos y libertades” gracias a la gestión llevada a cabo por el PSOE. Por su lado, la candidata socialista, además, ha aprovechado para señalar al propio García-Page como “la mejor garantía de los valores sociales que defendemos”. Ha recordado que ahora no solo se ha recuperado servicios, sino que se “han reactivado” gracias a la sensibilidad del actual Gobierno que ha priorizado su actuación en materias tan esenciales como la sanidad, la educación o el transporte.

CANDIDATURA A LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Pablo Bellido Acevedo María Jesús Merino Poyo José Luis Vega Pérez Bárbara García Torijano Francisco Pérez Torrecilla

SUPLENTES