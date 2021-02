Bellido asegura que el código QR “se ha pactado con la patronal hostelera”

Los datos de las últimas semanas muestran bajada de la incidencia acumulada por nuevos casos de COVID-19 en Castilla-La Mancha a la cuarta parte de la existente cuando comenzaron las restricciones, una mejoría que “ha permitido relajar algunas medidas, como volver a permitir la actividad hostelera, en terrazas y en el interior de los locales, gracias a que además de reducir la incidencia acumulada drásticamente se han puesto en marcha herramientas que permiten la detección precoz y limitan la propagación de los posibles contagios”, señala Bellido.

Además subraya el hecho de que este sistema de identificación mediante un código QR “se ha pactado con la patronal hostelera” porque en sus establecimientos es el único lugar cerrado donde se permanece sin mascarilla y, no siendo una invención nueva, “sí somos la primera comunidad autónoma donde se ha puesto en marcha”. No obstante, vaticina que esto pronto cambiará, “ya hay dos regiones, Galicia y Madrid, que han manifestado su interés por poner en marcha un sistema similar, y me atrevo a adelantar que el resto de comunidades autónomas van a hacer lo mismo”.

Respecto a las quejas del sector, Bellido apunta que “es verdad que la hostelería está sufriendo mucho y es legítimo y respetamos que protesten, pero lo que no es legítimo es que el PP exija aquí lo que no hace en las comunidades en las que gobierna”. Con los datos en la mano, Bellido subrayó que Castilla-La Mancha es la región que más ayudas directas concede de toda España tanto en términos absolutos, con 145 millones de euros puestos a disposición de los sectores afectados por la pandemia, como relativos en porcentaje sobre su PIB, “con mucha diferencia sobre las demás y doblando la media de todo el país, mientras que en las regiones que gobierna el PP también la hostelería también sufre restricciones, estando incluso cerrada o usando solo las terrazas, y ellos no compensan a nadie”.

“No tiene ningún sentido que el PP exija al Gobierno de Castilla-La Mancha más ayudas cuando es el que más ayuda de toda España, mientras donde ellos gobiernan dejan abandonado al sector. Cuando se rasgan las vestiduras por el sufrimiento de la hostelería lo que están haciendo es intentar engañarles”, ha resumido Bellido.

Agradecimiento a Page por las inversiones en materia sanitaria

Por otro lado, Bellido ha valorado también la reciente visita del presidente regional Emiliano García-Page, a las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara, en las que adelantó la adjudicación del final de las obras del nuevo Centro de Salud de Azuqueca y el inminente comienzo del de Cifuentes, “cuando Cospedal venía a Guadalajara lo hacía rodeada de policía y guardia civil para hacer recortes y discriminar a la provincia de Guadalajara, mientras que Page lo hace para anunciar la multiplicación por tres de los servicios que va a prestar nuestro Hospital, con una inversión de más de 30 millones de euros en nueva tecnología sanitaria, que se va a empezar ya a redactar el proyecto del nuevo Centro de Salud de los Valles, que pronto empiezan las obras del de Horche y terminan las del de Alcolea, y que ya se trabaja en los planes funcionales de los nuevos centros que se harán en Cabanillas y Yunquera”. Bellido lo tiene claro, “la verdad es que hay que darle las gracias a un Gobierno regional que ahora sí se preocupa por las necesidades sanitarias de nuestra provincia, justo lo contrario de lo que hacía Cospedal, empeñada en desmantelar la Sanidad”.

Valoración de la venta de la sede del PP en la calle Génova

Por último, Bellido valoró las últimas noticias en torno a los casos de corrupción aún abiertos contra el PP, “tienen que vender Génova no solo por su ‘Caja B’, sino porque tienen que hacer caja por necesidad. Pero el problema no es su sede, es su corrupción estructural, y o la combaten, o les va a ir mal. Como mal les va en Guadalajara, donde la gente espera de ellos una renovación y está claro que no ilusionan a nadie. Ya perdieron con VOX las elecciones generales, y no lo digo con alegría, porque nuestra sociedad necesita un partido de derecha moderado y no radicalizado”.