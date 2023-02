Bellido celebra la candidatura de García-Page, quien “antepone los intereses de nuestra tierra a las siglas del partido”

Pablo Bellido ha afirmado que el actual presidente de la región se presenta bajo un compromiso “claro y rotundo” de que el PSOE “admite, permite y agradece que antes de las siglas del partido, esté antes Castilla-La Mancha, los vecinos y vecinas de esta comunidad autónoma y de España”. Esta premisa marca la misma línea que en Guadalajara, según ha señalado el secretario provincial, “nos exigimos”. Es decir que los candidatos han de anteponer cualquier los intereses de su municipio a cualquier otro, “porque esa es nuestra garantía de que, ante la duda, vamos a defender antes a nuestro pueblo, a nuestra ciudad o a nuestra región que a nuestro partido”.

El proyecto del PSOE tanto en la región como en Guadalajara, tal y como ha reseñado el propio dirigente socialista, es “claro” y pasa por “la recuperación de todo lo que destruyó Cospedal y sus acólitos, incluido Núñez”. Este se sustenta en tres elementos clave que son el incremento de los servicios públicos, la defensa de los intereses de la región y seguir propugnando el entendimiento con quien sea preciso. “El presidente García-Page es capaz de colaborar o enfrentarse a quien haga falta para defender Castilla-La Mancha, mientras que enfrente hay un candidato del PP que solo quiere arrodillar a los vecinos de la región a los intereses de su partido”, ha subrayado.

El balance de gestión de los últimos ocho años deja una imagen donde se puede contemplar la más que notable transformación que ha experimentado tanto la autonomía como nuestra provincia. Bellido ha destacado que, por ejemplo, durante el Gobierno de García-Page se han reducido a la mitad las cifras de desempleo, pasando la tasa de paro del 28 al 14 por ciento en Castilla-La Mancha y del 20 al 10 por ciento en Guadalajara. Al igual se han duplicado las cifras de creación de empresas, siendo 2021 el mejor año en este ámbito en nuestra provincia donde se registró el mayor dato de creación de nuevas firmas, incrementándose su cifra en más de 300 con respecto a 2015. “Hemos conseguido, además, ayudar a nuestra economía, a nuestras empresas y fomentar el crecimiento”, ha destacado, quien además ha querido hacer hincapié en el más que notable incremento en la inversión realizada para el sostenimiento de los servicios públicos como Sanidad, Bienestar Social o Educación. “Somos la comunidad autónoma que más ha invertido en esta faceta en los últimos dos años”, ha subrayado. Es más, ha recordado que ha sido gracias al Gobierno de Page el que ha permitido desbloquear la ejecución de infraestructuras tan necesarias como la ampliación del Hospital o el campus, así como ya se proyectan otras de gran calado como la futura residencia de mayores de ‘Los Olmos’ o la remodelación de la estación de autobuses de la capital.

El dirigente socialista, además, ha querido recordar que la participación del presidente García-Page ha sido “determinante” en cuestiones clave para la provincia de Guadalajara. En primer lugar, en la lucha frente a la despoblación reseñando que “Page cree en la igualdad entre la gente que vive en el mundo urbano y rural, por lo que se ha aprobado la ley más original y pionera de cuantas hay en Europa”. Esta norma no solo incluye una garantía de los servicios públicos en zonas escasamente pobladas, sino que también abarca ayudas al emprendimiento o nuevas formas de movilidad como el transporte a la demanda junto con una fiscalidad diferenciada que otorga beneficios en el IRPF a quienes habitan el mundo rural de la región.

Page, además, también ha sido fundamental en la defensa de los recursos hídricos de la región, en particular los de los pantanos de la cabecera del Tajo. “Nadie ha sabido defender como él los intereses de esta tierra”, ha reseñado, añadiendo que ha sido capaz de enfrentarse a los Gobiernos de la nación por esta cuestión, “oponiéndose a todos los trasvases que no eran paran consumo humano”. Y, a la par, ha tenido la capacidad suficiente para convencer al Ejecutivo central que “Guadalajara y Castilla-La Mancha necesitamos el agua para nuestro desarrollo y, que el río Tajo precisaba de ese caudal ecológico para su supervivencia”. Bellido ha concluido que este trabajo, que se plasma en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, es “una victoria que nos da futuro y que no habría sido posible sin García-Page”.