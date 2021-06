Bellido desde Sacedón: "Cuando el PP ha gobernado avanza el saqueo del agua"

En su visita, Hernando ha destacado que los datos sanitarios en el día de hoy “son tremendamente ilusionantes”, ya que “estamos en Castilla-La Mancha en la menor incidencia acumulada de toda España, con 20 casos por cada 100.000 habitantes a siete días”. “Tenemos 65 personas en las UCIS de Castilla-La Mancha, en compa-ración con lo mal que lo hemos pasado, que están siendo cuidadas por los mejores profesionales sanitarios, hemos contratado a más de 9.000 personas para poder atender la pandemia, nos hemos gastado el doble en materia sanitaria que comunidades como Madrid o Cataluña”, ha afirmado Hernando, quien ha añadido también la inversión para “seguir salvando empresas y puestos de trabajo".

El consejero ha señalado que, aproximadamente, “entre el día 10 y el día 15 de agosto vamos a alcanzar ya en Castilla-La Mancha esa inmunidad de rebaño”, lo que "tiene que ver con que somos una de las primeras comunidades autónomas que está vacunando a los jóvenes de entre 30 y 39 años”. “Y que en algunos sitios, en Ciudad Real, estamos ya vacunando a gente de 30 años”, ha añadido Hernando, quien ha subrayado que “no hemos escatimado en recursos para generar una maquinaria bestial para poder administrar las vacunas”.

“Estamos muy contentos del proceso y del esfuerzo que todavía siguen realizando nuestros profesionales sanitarios”, ha señalado y, con ello, de cara a la recuperación, ha apuntado que “aquí hay proyecto de futuro, ganas de seguir transformando nuestra sociedad, de que las desigualdades se conviertan en oportunidades y de que las injusticias se conviertan en derechos”.

Avances en materia de agua

En referencia al trasvase Tajo-Segura, Hernando se ha referido a la revisión de los planes hidrológicos y ha afirmado que “vamos a poder decir que no solo queremos un caudal decente en el río sino que también queremos una lámina decente en los embalses de cabecera”. A este respecto, ha considerado que "tenemos la ilusión, un razonado optimismo, de que no solamente estamos ganando esa batalla dialéctica”, aunque ha recalcado que no es “una batalla de confrontación con nadie”, ya que "da pena que haya quienes quieran plantearlo como un enfrentamiento, porque de haberlo es de la España seca contra la España seca”.

“Aquí no sobra agua”, ha señalado el consejero, quien ha apuntado que cuando el presidente regional del PP, Paco Núñez, “quiere decir, poco más o menos, que no se está haciendo nada por el agua, yo le pongo las declaraciones de López Miras para que se dé cuenta de todo lo que se está avanzando”.

No obstante, ha trasladado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que “no hace falta que piense que es un plantea-miento negativo, entre otras cosas, porque es inevitable”, pues “los estudios pluviométricos de los últimos diez años de la Consejería de Medio Ambiente nos han dicho ya claramente que aquí llueve un 65% menos de lo que llovía hace 10 años en Castilla-La Mancha”. “Estamos en mitad de un cambio climático y por eso se han planteado alternativas como las desaladotas, en las que nos hemos gastado entre todos los españoles, entre todos los europeos, casi 700 millones de euros”.

Hernando ha afirmado que “López Miras lo que tiene que darse cuenta es de que, como siempre hemos dicho, no nos negamos incluso desde Castilla-La Mancha a que por parte del Gobierno de España el día de mañana se pueda subvencionar la desalación, que se pueda permitir que haya fuentes de energía mucho más baratas para la desalación, pero no podemos negar lo evidente”. “¿Qué ha ocurrido en Murcia cuando el trasvase estaba parado porque estaba en obras? ¿De dónde han bebido? ¿De dónde han regado? De las desaladoras. Durante más de un año, casi dos años, Murcia se ha suministrado de agua de las alternativas”, ha incidido.

Por ello, ha apostado por “dejar a un lado cualquier tipo de posicionamiento fundamentalista y plantearlo de una forma científica, también jurídica, con la razón, dejar a un lado un debate más pasional y centrarnos en un debate mucho más técnico, de números, porque ha sido la realidad y va a ser la realidad del futuro”.

Por su parte, Pablo Bellido, secretario general de PSOE de Guadalajara, ha defendido la gestión socialista en los temas centrales que preocupan a esta tierra frente a la “zancadilla del Partido Popular que ha utilizado la crisis sanitaria y económica para sacar ventaja política”, al tiempo que el Gobierno regional de Emiliano García-Page “realizaba la mayor movilización de recursos de España para combatir la pandemia, proteger la salud y contratar sanitarios, y además la mayor inversión para ayudar a los sectores más golpeados por la COVID-19, con más del triple que en Madrid”.

Bellido ha puesto en el mismo plano la manera de actuar del PP en Madrid y en Castilla-La Mancha, que al tiempo que se estaban negociando las ayudas a España para la recuperación de la crisis de la COVID-19, “Pablo Casado estaba torpedeando en Bruselas la llegada de ayudas, una traición comparable a la de Núñez a esta región tratando de perpetuar el memorándum de Cospedal para que no se reduzcan los trasvases, meses después de haber firmado en Castilla-La Mancha un pacto regional del agua para la defensa de los intereses de esta tierra”, y ha criticado el voto de la diputada ‘popular' por Albacete a favor de mantener al máximo los trasvases y que es el ejemplo de que “cuando gobierna el PP se saquea a este territorio”.

Bellido ha celebrado los avances que se están produciendo en la reducción de los trasvases que ha impulsado el Ministerio de Transición Ecológica y la llegada de inversiones a los municipios ribereños que bloqueó el Gobierno de Mariano Rajoy y que hoy, “gracias al Ejecutivo regional ya está permitiendo asegurar el abastecimiento de nuestros pueblos y mejorar las infraestructuras”.

Inversiones en los municipios ribereños

Por otra parte, el consejero de Fomento también ha apuntado que “tenemos un convenio consensuado que pasará por el pleno del Ayuntamiento de Sacedón próximamente para arreglar la travesía de Sacedón”. Son “casi 100.000 euros en renovar una travesía que no deja de ser una calle, siempre lo ha sido” y “habiendo ya alternativa, habiendo ya variante, la clave es devolvérsela a los vecinos y vecinas”.

Esta es solo una de las inversiones que se materializarán en la zona en los próximos años, como ha recordado el alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, “tenemos un montón de proyectos en marcha que van a cambiar las expectativas de futuro de la zona”. En primer lugar, mencionó el Parque de Bomberos de Sacedón que ya ha sacado a licitación la Diputación Provincial después de dos legislaturas abandonado en un cajón, “un proyecto que hemos tenido que lucharlo durante mucho tiempo contra el PP, que se negó durante 8 años a construirlo porque no había voluntad política”.

Otro será un nuevo polígono industrial con 28.000 m2 para ubicar empresas locales y nueva inversión para impulsar la economía y luchar contrala despoblación, y el resto vendrán de la mano del Gobierno de España y la Junta de Castilla-La Mancha, con la inversión de 40 millones que la Agencia del Agua a hacer en los municipios ribereños. “Un dinero que hemos tenido que recuperar porque el PP en el Gobierno central lo congeló en 2012, en forma de convenio que nos tenía que traer agua potable y de calidad a los municipios ribereños”, pero que se quedó en la parálisis, al igual que las obras del Morillejo “que Rajoy detuvo con la connivencia del PP en CLM, Guadalajara y Cuenca”.

De todos los proyectos que serán financiados con esos 40 millones de euros, el primero en ponerse en marcha ha sido el del asegurar el abastecimiento de Chillarón del Rey, el polígono de Huete y una potabilizadora para Córcoles, pedanía de Sacedón. “La verdad es que han tenido que volver lo socialistas para retomar los proyectos que aseguran el abastecimiento y la calidad del agua de los pueblos, y que van modernizar y actualizar todas infraestructuras relacionadas con el agua y con otros proyecto que van a dinamizar el territorio”, ha dicho.