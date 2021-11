Cabanillas aprueba su presupuesto con 12’6 millones de euros con el apoyo de PSOE, UP y una edil no adscrita

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha celebrado este jueves 25 de noviembre sesión extraordinaria de Pleno con un único asunto en el Orden del Día: aprobar el Presupuesto del año que viene, así como, en paralelo, hacer lo propio con el «gasto máximo no financiero» que establece la Ley que hay que fijar, ya que aunque estas reglas de gasto seguirán suspendidas y no habrá «techo» en 2022 (como no lo ha habido en el presente ejercicio) formalmente este sí que tiene que ser establecido.