Cabanillas con las peñas por bandera, añorando sus fiestas

Además el propio alcalde, José García Salinas, ha enviado esta carta a todos los vecinos:

En el Ayuntamiento hoy nos hemos levantado un poco tristes, porque esta tarde es precisamente el momento en el que deberían comenzar las Fiestas de 2020; unas fiestas que como todos sabéis no podemos celebrar, porque la pandemia del coronavirus nos las ha arrebatado.

Quiero aprovechar la efeméride para comunicaros que todos cuantos formamos parte del consistorio nos acordamos hoy mucho de vosotros, que lo hacemos con mucho cariño, y que lo hacemos también en la esperanza de que estas Fiestas de 2020 sean las primeras y las últimas que se suspenden en la historia de Cabanillas del Campo. Porque los pueblos que trabajan tienen derecho a su fiesta, a celebrar su unidad y su convivencia, a defender su alegría, como cantaba Benedetti.

Es evidente que la situación sanitaria del país ha mejorado muchísimo desde aquellos oscuros días de marzo y abril. Varios de nuestros convecinos se nos marcharon a lo largo de aquellas semanas aciagas. Hoy la pandemia está mucho más controlada, los ingresos hospitalarios en Guadalajara se cuentan con los dedos de una mano, y todos estamos más tranquilos. No obstante, la celebración de una fiesta multitudinaria hubiera sido una irresponsabilidad, porque lo cierto es que el virus no ha desaparecido, y que repuntes de casos positivos están originando preocupantes rebrotes por todo el país. Y no podemos permitir que se descontrolen. Por eso creo hoy firmemente que fue un completo acierto anunciar ya por mayo la suspensión de las Fiestas de verano de este año.

Ahora quiero pediros a todos, y en especial lo hago con los jóvenes del municipio, que guardemos temporalmente nuestras ganas de fiesta. Que hagamos como si congeláramos durante un tiempo el espíritu festivo, pero con la seguridad de que vamos a descongelarlo dentro de unos meses, hasta hacerlo bullir a la máxima temperatura cuando todo esto haya pasado. Hagamos de las próximas Fiestas de Cabanillas las mejores y más especiales que recordemos. Nosotros en el Ayuntamiento seguimos con la idea de celebrar antes una Fiesta del Reencuentro, si es posible desarrollarla con seguridad, en cuanto sea posible.

Os mando también a todos un mensaje de ánimo y de afecto, de manera muy especial para aquellos y aquellas que más se implican en las Fiestas de Cabanillas, desde esas peñas, asociaciones y colectivos ciudadanos que todos los años nos ayudan a desarrollar el programa con múltiples actividades. En reconocimiento a vuestra labor, os anuncio que durante esta semana vamos a colgar las camisetas de las distintas peñas del municipio en la fachada del consistorio, para que sirvan de testimonio de recuerdo, y sobre todo como expresión de un anhelo: la de celebrar las Fiestas de 2021 con más ilusión y alegría que nunca.

¡Vivan las peñas de Cabanillas!

¡Vivan las Fiestas de Cabanillas!

¡Viva Cabanillas del Campo!