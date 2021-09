Cabanillas contrata detectives para sancionar a quienes vierten residuos

La decisión de iniciar esta investigación privada se tomó un tiempo después de que el alcalde, José García Salinas, remitiera una carta a todas las empresas asentadas en estos polígonos, solicitando colaboración con el que es un problema endémico e historico en el municipio. En el tiempo que se ha desarrollado el trabajo de campo se ha detectado que casi 40 de estas empresas, lejos de colaborar, han seguido depositando sus residuos industriales en la vía pública, algunas de ellas de forma muy reiterada, con hasta 8 infracciones detectadas en diez días. La investigación contratada tiene pruebas documentales gráficas de todas estas prácticas, recogidas con valor jurídico, lo que va a permitir imponer sanciones a los responsables.

El problema de la acumulación de residuos en los Polígonos estaba siendo cada vez más molesto para miles de personas que acuden a diario a trabajar a estas zonas industriales, así como para el propio Ayuntamiento de Cabanillas, que tiene que destinar un importante contingente de su Servicio Municipal de Limpieza a recoger de manera sistemática y recurrente los montones de residuos que se acumulan en las aceras de estos Polígonos. “Es frecuente que en las aceras, junto a los propios contenedores de basura, aparezcan restos de todo tipo tirados por el suelo: desde embalajes a bolsas de basura, pasando por muebles, cajas, electrodomésticos o basura de cualquier condición”, explicaba el alcalde a los empresarios en una misiva que se les remitió en julio, en la que se les recordaba que los servicios de limpieza, “a pesar de que desde abril se han duplicado en personal y medios, no dan abasto a recoger a diario el volumen de residuos acumulado”.



Hay que recordar que las Ordenanzas Municipales de Cabanillas reflejan que las empresas pueden utilizar los contenedores del Polígono para deshacerse de residuos ordinarios de tipo doméstico, y residuos sólidos urbanos no peligrosos (como restos procedentes de la limpieza de los locales, desperdicios de alimentación y similares). Pero que todas ellas están obligadas a realizar una adecuada gestión de sus residuos industriales, “incluidos los residuos comerciales no peligrosos, los cuales no se pueden arrojar a los contenedores ni a la calle”.

“De esta investigación, lo que más me ha llamado la atención es el caso concreto de cuatro o cinco empresas, que a la vez que se quejaban constantemente al Ayuntamiento de la situación de suciedad, eran precisamente algunas de las que ensuciaban las calles vertiendo en el entorno de los contenedores más cercanos multitud de residuos que deberían estar gestionando de manera particular. Alguna de estas empresas ha sido cazada en estas prácticas más de 8 veces 10 días. Ahora van a recibir todo el peso sancionador que fija la normativa, porque tenemos pruebas gráficas irrefutables de su comportamiento. También se sancionará a varios particulares a los que también tenemos localizados”, ha señalado el primer edil, José García Salinas. Además, otra de las infracciones que se ha detectado por parte de varias empresas es que retiran de la calle los contenedores públicos a primera hora de la mañana para guardárselos en sus naves, algo que genera problemas de espacio cuando otras personas necesitan usarlos, y que agrava el problema de acumulación de residuos.

El alcalde ha señalado, finalmente, que confía en que esta investigación, así como las sanciones, sirvan de una vez por todas para atajar el problema, y que los Polígonos 1 y 2 de la localidad recuperen la imagen que deben tener.