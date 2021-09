Cabanillas fija los festivos locales de 2022: 3 de febrero y 22 de julio

El alcalde, José García Salinas, ha explicado que la decisión de meter un festivo local en las Fiestas de verano es una petición de las peñas del municipio, que se ha querido atender tras dos años sin haberse podido celebrar; así como que se trata de una decisión excepcional, y que lo normal es que más adelante vuelva a usarse esta fecha para las tradicionales Fiestas de mayo en honor al Cristo de la Expiración (y que en 2022 serán el fin de semana de 6, 7 y 8 de mayo). Todos los portavoces de los distintos grupos han valorado favorablemente la decisión, a excepción del concejal de Vox, que ha votado en contra, y ha sugerido que la elección de festivos locales se someta a consultas ciudadanas.

Sesión presencial

Hay que reseñar que la sesión de Pleno Ordinario celebrada este lunes 27 de septiembre ha sido la primera en muchos meses que recuperaba el carácter presencial, tras varios plenos celebrados telemáticamente a causa de la pandemia. Una peculiaridad de esta sesión es que, por primera vez en la historia local, y a pesar de este carácter presencial, se ha permitido la «asistencia a distancia» de concejales, algo que se aprobó hace unos meses con un cambio del reglamento interno, y a lo que se han acogido en esta ocasión un edil del PP (Carlos Saz) y una del PSOE (Jéssica Méndez). Asimismo, al tiempo que el Pleno regresaba al Salón de la planta baja del consistorio, se ha recuperado la retransmisión online y en directo del mismo.

Asuntos económicos

Además del punto de los festivos, el Pleno ha aprobado dos asuntos de gestión económica. Por un lado ha salido adelante un reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 77.700 euros, que servirá para abonar servicios prestados y no pagados todavía, y cuyas facturas se han presentado con retraso o deficiencias. Este reconocimiento ha salido adelante también con 16 votos a favor y un voto en contra, el del concejal de Vox.

Por otro lado, se ha aprobado una modificación de crédito por valor de 474.000 euros, que saldrán de remanentes líquidos de tesorería para suplementar partidas que este año van a necesitar más dinero del inicialmente presupuestado. Se trata de actuaciones variadas en mantenimiento de instalaciones, pequeñas obras en calles o redes de abastecimiento o gastos energéticos, entre otras. La medida se ha aprobado con 11 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y los dos ediles no adscritos) y 6 abstenciones de PP y Vox.

Por último, hay que reseñar que el Pleno ha aprobado, a petición de un particular, desafectar un pequeño terreno municipal por el que discurría un antiguo camino, ya inexistente, en el entorno de la finca de Valbueno. Se trata de una pequeña franja de terreno, que según los planos oficiales, en su día albergaba un trozo de un sendero que unía Usanos con Alcalá de Henares. Sin embargo, este camino no existe en la realidad actual, y según los estudios técnicos no hay siquiera rastro del mismo en al menos los últimos 70 años, ya que no tiene continuidad por ninguno de sus extremos, y está rodeado de una propiedad privada. Esta decisión implica que el Ayuntamiento vende a los propietarios de la finca que la rodea esta pequeña franja, para que puedan desarrollar una inversión en energías renovables que han planteado. La operación cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales, y ha sido respaldada por todos los grupos políticos de la corporación, con la excepción de Vox, que se ha abstenido.