Cabanillas reducirá el IBi en 2023 otro 2’3%

Hay que recordar que, actualmente, el IBI está en Cabanillas tiene fijado un tipo impositivo del 0’44% del valor catastral (tras la bajada de más de un 6%, desde el 0’47%m que se aprobó para 2021, a raíz del estallido de la crisis sanitaria, y que se prorrogó un año más en 2022). La nueva propuesta pasa por reducir otro 2’3% este impuesto (el más cuantioso que pagan los vecinos, conocido popularmente como “la contribución”) hasta dejarlo con un gravamen del 0’43%.

El alcalde ha justificado la medida como una manera de seguir ayudando a la población: Si la bajada de 2021 se justificó en la crisis económica devenida de la pandemia, esta nueva reducción pretende echar una nueva mano a los vecinos y vecinas, ante la situación de encarecimiento de precios provocada por la crisis energética. “No obstante, no quiero engañar a nadie, y avanzo que será una situación temporal, pero que no se podrá mantener ‘sine die’”, explicaba José García Salinas. “La situación económica del Ayuntamiento sigue siendo buena, y podemos permitirnos este esfuerzo un año más”, explicaba también el primer edil.

La decisión de bajar de nuevo la contribución supone que, el próximo año, el IBI de Cabanillas será, no sólo el de tipo más bajo de los últimos 15 años (en concreto desde 2007), sino que será el impuesto de “la contribución” más bajo de todos los municipios del entorno. Baste poner como ejemplos los tipos que tienen fijados actualmente otros ayuntamientos de la provincia, cercanos, para este mismo impuesto: 0’46% en Guadalajara; 0’46% en Marchamalo; 0’54% en Alovera; 0’51% en Azuqueca; 0’55% en Yunquera; 0’56% en Quer; 0’50% en Villanueva de la Torre; o 0’48% en El Casar.

Hay que recordar que el IBI es el impuesto más importante en términos de cuantía, no sólo para casi todas las familias del municipio, sino también para el propio Ayuntamiento, ya que es una parte fundamental de su capítulo de ingresos. Con él se afrontan inversiones y el pago de servicios básicos, como el alumbrado público, la limpieza y mantenimiento de jardines, el acometimiento de reparaciones, o también las políticas sociales y culturales. No obstante, el alcalde asegura que todos estos servicios no se verán mermados en 2023, gracias a que el consistorio dispone de suficiente remanente de tesorería.

Las sanciones de tráfico se pasan a la DGT

En otro orden de cosas, cabe reseñar que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en esta misma sesión de jueves 7 de abril, y por unanimidad de todos los concejales, una propuesta del Equipo de Gobierno por la que el consistorio dejará de gestionar la tramitación y cobro de sanciones de tráfico en el término municipal a través de una empresa a comisión, como venía sucediendo hasta la fecha. Se ha decidido aceptar una invitación realizada por la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico, y a partir de ahora, y a través de una delegación, las multas y sanciones que imponga la Policía Local de Cabanillas no las tramitará el Ayuntamiento, sino que lo hará directamente la DGT, incluido su cobro.