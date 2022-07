Cabanillas refuerza la instalación de urinarios portátiles para las fiestas

Así, se han instalado en esta ocasión hasta 20 cabinas de WC químicos, más otras tres accesibles para personas con movilidad reducida. Además, también hay dispuestos para estas Fiestas hasta tres módulos prefabricados con aseos portátiles, cada uno de ellos con 6 puestos de WC, además de lavamanos.

Asimismo, se han instalado hasta 5 «urinarios triples» masculinos, de exteriores y con forma de seta, que tienen capacidad para que lo usen tres varones simultáneamente, lo que conforman otros 15 puestos.

Todos estos urinarios portátiles y baños químicos se ubicarán en la zona del Recinto Ferial, la Plaza del Pueblo (donde también están disponibles los aseos de obra que el Ayuntamiento habilitó bajo el templete central) y en todas las zonas donde se ubican peñas (recinto de la calle Valdemoma, zona de la Plaza de la Posada o zona de la calle del Rizo…) de modo que todas las agrupaciones festivas tengan alguno de estos dispositivos cerca de su ubicación.

Desde el Ayuntamiento se hace en este sentido un llamamiento a la buena educación de todas las personas que en estos días salgan a disfrutar de las Fiestas o vengan desde otras localidades, para que eviten comportamientos incívicos como son los de orinar en la calle, entre vehículos aparcados, o en cercanías de viviendas. «Entendemos que son Fiestas y hay que celebrarlas. Pero eso no es incompatible con un mínimo respeto a los vecinos de estas zonas, y hacia cualquier persona, que no tiene por qué encontrarse con orines. Hay un número considerable de aseos portátiles a disposición de la gente, y no se justifican los comportamientos anti higiénicos y de nula educación», ha señalado el concejal de Festejos, Luis Blanco.