Cabanillas suspende las licencias a solares y eólicas salvo para autoconsumo

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica en su número de este jueves 1 de septiembre el Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por el que se comunica que el consistorio cabanillero ha decidido aprobar una suspensión provisional del otorgamiento de todas las licencias a cualquier proyecto de planta de energía solar y eólica que pretenda instalarse en el término municipal. La medida fue aprobada en un Pleno Extraordinario convocado de urgencia el pasado 29 de agosto, y salió adelante sin votos en contra. Tuvo el apoyo de los ediles de PSOE, Unidas Podemos, Vox y de la concejal no adscrita Almudena Sanz, y la abstención de los concejales del PP. No asistió al Pleno, por motivos de salud, el también concejal no adscrito José Manuel Fernández. Es importante reseñar que esta suspensión de licencias no afecta en ningún caso a las instalaciones de autoconsumo que los vecinos y vecinas pueden seguir colocando en sus viviendas, comercios o naves.